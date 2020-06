Polémica aprobación de facultades para contratar sin concurso en Arequipa

Elmer Mamani Arequipa

Con el voto mayoritario de sus integrantes, el Consejo Regional de Arequipa aprobó facultades a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa para culminar cuatro obras. En estas se estiman S/ 180 millones 600 mil de inversión.

Lo polémico es que las contrataciones serán por adjudicación directa. Eso ahorra procesos de licitación regular estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado para tan altos montos.

Se trata de los tres hospitales inconclusos de Chala (Caravelí), Cotahuasi (La Unión) y Camaná, además de la carretera Vizcachani-Caylloma. En esos proyectos, el Gobierno Regional de Arequipa anuló los contratos por incumplimiento de las contratistas. Guillermo Valcárcel, gerente de Infraestructura del GRA, detalló que con la medida agilizarán los plazos regulares para concluir las obras. Señaló se harán contrataciones que no los obliga a hacer una convocatoria, procesos de publicación, ni absolver las consultas de los que se presenten. “Que no se entienda que es un proceso de selección a dedo, porque sí hay postores”, señaló Valcárcel. Para el establecimiento de Chala se estima S/ 6 millones 600 mil para concluirla. Los trabajos se paralizaron al 98%. Su costo inicial fue de S/ 45 millones de soles. En el caso de Cotahuasi se dispondrían S/ 16 millones ya que solo se avanzó 80%; su costo inicial era de S/ 44 millones. En el caso de Camaná se dejó el avance en 67% y para culminarla inyectarían S/ 45 millones cuando costaba S/ 77 millones. Para la carretera se comprometería S/ 113 millones por tener solo 20% de ejecutado. El funcionario resaltó que esto les permitiría reducir plazos en los procedimientos. Puso de ejemplo que en el hospital de Chala con las delegaciones la obra culminará en 5 meses pero sin estas tardarían 9. “Pedimos las facultades por que hay pedidos del Ministerio de Economía y Finanzas y presión de parte de la población para culminarlas”, dijo. El consejero José Luis Hancco cuestionó la medida. Sostuvo que esta vía no garantiza que se terminen los hospitales. “Además hay el riesgo de que se pague mucho de lo que realmente faltaba”, sostuvo. Explicó que en el proyecto de Chala el saldo es de 1 millón pero se desembolsaría S/ 6 millones. También sostuvo que se están engrosando los presupuestos de saldo. Valcárcel respondió que estos proyectos son de hace 4 y 6 años y que además se tiene que tener en cuenta que deben encargar expedientes y supervisora de las obras.v

Inspección a instalaciones de Autodema

El consejero regional José Luis Hancco realizó ayer una visita inopinada al centro de aislamiento “Europa Majes“ de Autodema. Sostuvo que se encuentra en pésimas condiciones.

Además denunció que una empresa si autorización de la Gerencia Regional de Salud realizó la fumigación de estos ambientes. Acotó que se procedió a refacciones en ambientes como baños por el monto de 14 mil 500 soles.

Finalizó con que este centro no debe ser acreditado por el sector salud ya que no cuenta con las condiciones adecuadas.

Más temprano visitó la obrta de vías perimetrales de Majes Siguas II. Constató que los trabajos siguen paralizados.