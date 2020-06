Fujimorista ganó contratos por S/ 1 millón en solo dos meses

Por: José Luis Yomona. Pucallpa

Con solo 23 años de edad, Jhon Moncada Huancollo, natural de Callería, Coronel Portillo, Ucayali, se ha convertido en el joven emprendedor más exitoso del país. El 7 de enero de este año inscribió en Registros Públicos la compañía JAMH Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y entre abril y mayo, en plena pandemia del nuevo coronavirus, facturó más de 1 millón de soles únicamente con la Dirección Regional de Salud de Ucayali (Diresa).

Según el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), JAMH EIRL no le ha vendido a ninguna otra institución pública, excepto a la Diresa de Ucayali, lo que resulta sospechoso.

Hasta antes de declararse el estado de emergencia por el brote de la pandemia del nuevo coronavirus, JAMH EIRL era una empresa sin experiencia. ¿Cómo pudo haber ganado 6 contratos una empresa que en el mercado de Ucayali carecía de referencias y en su historia no había proveído a ninguna entidad estatal?

De pronto, el 8 de abril obtuvo dos adjudicaciones: 92 mil 492 soles por 15 mil mascarillas y 165 mil 652 soles por insumos de limpieza y aseo.

Luego, el 20 de abril, 99 mil 582 soles por material de aseo y limpieza; el 27 de abril, 52 mil 500 soles por insumos médicos; el 22 de mayo, 90 mil soles por insumos para laboratorio y, el 25 de mayo, 528 mil soles por el medicamento enoxaparina, usado en los enfermos con el nuevo coronavirus.

Todo en 2 meses

La República lo buscó, pero Moncada no tiene paradero conocido.

¿Cómo una misma empresa puede proveer material de limpieza y medicamentos al mismo tiempo? Es que Jhon Moncada consignó en Registros Públicos que JAMH EIRL se dedicaría a la construcción, ferretería, transportes, minería, impresiones, lavandería, inmobiliaria y medicina, entre otros rubros.

Los 6 contratos fueron obtenidos por John Moncada por la modalidad de adjudicación directa, sin concurso público, por parte de la Diresa de Ucayali. De los 6, los 2 últimos durante la gestión de Lora (22 y 25 de mayo). Lo llamativo es que Lora fue candidato fujimorista al Congreso y Jhon Moncada es simpatizante de la misma agrupación política.

Lavada de manos

Para el director de la Diresa de Ucayali, Willy Lora, la línea política del joven microempresario Jhon Moncada Huancollo es solo una mera coincidencia. Consultado por este diario, Lora manifestó que no lo conocía personalmente y no estaba al tanto de su afinidad política.

Para deslindar responsabilidades, el médico Willy Lora ha dispuesto la suspensión del más cuantioso de los contratos adjudicados a JAMH EIRL: la adquisición de enoxaparina por 528 mil soles. Una de las razones de la decisión del director de la Diresa de Ucayali es que aparentemente el precio por el medicamento está sobrevalorado.

Según el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (CENARES) del Ministerio de Salud, el valor de una ampolla de enoxaparina es de 12,81 soles, pero la Diresa de Ucayali abonó 160 soles la unidad a JAMH. La operación comercial estuvo a cargo del director ejecutivo de la Oficina de Administración de la Diresa, William Chávez Marín. Ante este hecho, Lora expresó: “Cada uno de los funcionarios es responsable de sus actos”.

“En forma inmediata he ordenado la suspensión del procedimiento del acto administrativo, y no se ha pagado ni un sol a la proveedora JAMH EIRL”, aseguró Lora Zevallos: “Esperamos que el Órgano de Control Institucional (OCI) se pronuncie para tomar de inmediato las acciones administrativas y funcionales”.

Respecto a los otros contratos adjudicados por la Diresa de Ucayali al mismo empresario, manifestó que él respondía por sus actos, y que los otros contratos se hicieron durante la gestión del exdirector Abdulá Torres.

Los 4 primeros contratos que ganó Jhon Moncada fueron firmados por el exdirector ejecutivo de la Oficina de Administración de la Diresa de Ucayali, Anderson Abanto López. Alguno de los mencionados debe tener vínculos con Moncada.

Consejero es familiar de empresario

El representante de la provincia de Purús en el Consejo Regional de Ucayali, Erick Ramos Tello, tiene relación familiar con el afortunado joven empresario Jhon Moncada.

Al ser consultado, Ramos negó mantener vínculo comercial o laboral con su pariente.

“Yo nunca me he acercado a la Dirección Regional de Salud para solicitar o interceder sobre un caso en particular. Me someto a las investigaciones que se inicien y autorizo a que se verifiquen mis llamadas telefónicas”, dijo el consejero regional.

“Jhon Moncada es hermano de mi medio hermano, Dani Ramos Huancollo, de parte de madre. Por lo tanto, no tengo ningún vínculo con esta persona. Yo pido que se investiguen todas las compras”, dijo.

