Rosa María Palacios: “¿Ha llegado la hora de un cambio de ministros?” [VIDEO]

Ante el avance de la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú, Rosa María Palacios deslizó la posibilidad de que se efectúe cambios de los altos niveles del Poder Ejecutivo, para obtener distintos resultados en la lucha contra la pandemia.

En una nueva edición de Sin Guion, a través de RTV, la abogada sostuvo que se deben tomar decisiones más ejecutadoras en medio de la crisis sanitaria, y que no es necesario atravesar escándalos para considerar sustituciones en el Gabinete Ministerial.

“¿Ha llegado la hora de un cambio?, ¿Ha llegado la hora de que el ministro Zeballos diga ‘bueno, yo apoyo hasta acá, hay que buscar a alguien que tenga un perfil mucho mas gestionador y ejecutor de las decisiones que se toman'?”, sostuvo Palacios.

La abogada resaltó el aumento de los casos del nuevo coronavirus a nivel internacional, el subregistro de muertos que causa, y la caída de la economía del país. Agregó que estas cifras pueden cambiarse adoptando distintas medida.

“El presidente tiene que sentarse y pensar si estos ministros están ejecutando o no la estrategia exitosa que el peri necesita. (...) Tenemos las peores cifras. ¿Cómo hacemos para no ser los peores? Cambiando la estrategia, pero aparentemente las personas que están rodeando al presidente, los ministros, no quieren cambiarla. Entonces ha llegado la hora de discutir si es necesario cambiar a las personas”, continuó.

En esta misma línea, comentó sobre las reuniones que ha tenido el Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, gremios, entre otros. Señaló que estas no tienen más alcance que solo dialogar porque no han sido considerados en la toma de decisiones.

“La reunión no tiene más sentido que escucharse los unos a los otros, que pude ser una buena idea para empezar, pero que necesita una ejecución mucho más aterrizada”, mencionó.

Asimismo, reiteró que una medida, de acuerdo a su consideración, podría ser el aumentar la oferta de los servicios ante la gran demanda, como el permitir más días de atención a la semana.

“¿Cómo podemos hacer para reducir la densidad en los ambientes? Creando más oferta para la demanda. (...) Si en vez de abrir 6 días a la semana, abrimos 7, entonces tendremos menos problema. Es de una lógica realmente intuitiva y elemental, pero parece que esa no es la que prima en los altos niveles del Gobierno”, indicó la abogada.

