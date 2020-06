Propietario de planta envasadora de oxígeno señala que hay escasez de envases

Marco La Torre, propietario de la empresa Oxi Cax ubicada en la ciudad de Cajamarca, manifestó que su planta puede envasar 640 cilindros de 10 metros cúbicos cada uno por día, sin embargo está trabajando al 30 % de su capacidad por la falta de envases. Aún así abastece de oxígeno a clínicas y los hospitales del Ministerio de Salud y de Essalud de la región Cajamarca y ciudades vecinas.

“Nosotros tenemos capacidad de producción, pero no hay envases en el mercado. Los hospitales y clínicas de esta región nos han pedido prácticamente todo nuestro stock de envases. Entonces, cuando nos piden oxígeno de otras regiones decimos que traigan sus envases y nosotros lo envasamos acá a un precio muy módico, porque no hemos subido los precios. Lo estamos vendiendo a 12 soles el metro cúbico. Los cilindros que van a los hospitales son de 10 metros cúbicos. No tienen que costar miles. A los hospitales les vendemos a 9 soles, 8 soles o 10 soles porque lo compran por licitación pública y en volúmenes mayores, por eso los precios son menores”, explicó La Torre.

PUEDES VER Casos de infectados por coronavirus aumenta a 208.823 en todas las regiones del Perú

Refirió que su proveedor de oxígeno criogénico líquido es la empresa Air Products, que tiene una planta grande en Chimbote dentro de las instalaciones de Sider Perú, donde la construyeron para proveer de oxígeno a esta empresa metalúrgica. Señaló que el oxígeno criogénico es de alta pureza al 99.85 por ciento y de este oxígeno se provee el gas industrial y el gas medicinal. Indicó que el gas medicinal tiene que cumplir con todos los protocolos de buenas prácticas de manufactura que exige la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas (Digemid).

Para hacer frente a la escasez de balones, Marco La Torre dijo que hace veinte días emprendió la importación de envases a través de una empresa, la misma que le ha confirmado el arribo del buque con el producto al puerto del Callao el próximo 22 de julio.

PUEDES VER Coronavirus no muestra los mismos efectos en el Ande

“Antes de Fiestas Patrias vamos a tener 1,500 envases importados en Cajamarca y lo pondremos al servicio de la población y no vamos a vender las botellas, como se dice en los medios, a 4 mil y 6 mil soles. Solo que cubran los costos de importación y obviamente un pequeño porcentaje de utilidad para la empresa. Pero de ninguna manera vamos a usufructuar como lo están haciendo algunas personas que especulan con las necesidades”, afirmó.

Y agregó que con la nueva adquisición también abastecerá a las ciudades vecinas de la región Cajamarca como Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Chepén, Guadalupe y una parte de Lambayeque.

“De hecho, ya estamos abasteciendo de oxígeno al hospital COVID de Chepén. Ellos vienen a Cajamarca con las botellas y las envasamos aquí, interdiario les estamos envasando 50 botellas”, precisó el empresario.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.