“Tenemos presupuesto para comprar (ventiladores) pero no hay en el mundo”

José Víctor Salcedo

Cusco

La gestión del gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, entró una etapa crítica con las revelaciones de Contraloría sobre compras irregulares y la pelea con la vicegobernadora Delia Condo. En esta entrevista asegura que nunca cedió a peticiones, que cualquier hecho ilícito será sancionado.

¿Cuántas camas UCI con respiradores de alta gama hay?

El Hospital de EsSalud tiene 11 camas UCI, Lorena 6 con posibilidad de ampliar a 8 y 9, y el Regional 3 con capacidad de ampliarse a 4 o 5.

El director de Salud dice que solo son 15.

Han llegado 4 nuevos ventiladores. Estamos preocupados porque incluso tenemos presupuesto para comprar, pero no hay oferta en el mundo.

¿Cómo se trabajará en La Convención, la segunda provincia con más contagiados, donde no hay camas UCI?

Lo primero que hicimos es impulsar la implementación de un laboratorio para diagnosticar el contagio. Llevaremos uno de los termocicladores a La Convención para hacer el análisis allí mismo. Un segundo punto consiste en implementar camas para pacientes intermedios y una movilidad para que pacientes severos sean trasladados rápidamente a Cusco.

¿Cuál es la situación del abastecimiento de oxígeno?

Las gestiones con la empresa Cachimayo son importantes para poner el insumo a disposición de los hospitales.

Cachimayo había respondido que sí hay oxígeno, pero que no era del todo óptimo.

La pureza del oxígeno es más del 95% en Cachimayo. El problema que hay es cómo hacen la compresión y, luego, la distribución. El oxígeno está allí, lo que necesitamos es ponerlo en los tanques o balones. Hemos pedido al Ministerio de Salud la compresora y el equipamiento.

¿La pureza es apta?

Claro.

Hay un muerto por 100 contagiados y 50 contagios diarios. ¿Se replanteará la estrategia para evitar el desborde?

Este es un tema que nos preocupa, porque estamos en una época de frío. Era previsible que los casos se incrementen.

No siente que se ha hecho muy poco para mejorar el sistema de salud.

Quisiéramos hacer muchísimo más, quisiéramos actuar de hoy para mañana. Lamentablemente, hasta sentimos impotencia, porque las condiciones administrativas demoran los procesos. Eso escapa a veces a nuestras manos.

¿Cómo se ha replanteado las compras luego que Contraloría revelara irregularidades?

Toda compra ahora se está haciendo con el acompañamiento de Contraloría. También quiero informar que en gestiones anteriores han comprado EPP a ferreterías, lo que no justifica, pero este es un tema que no apareció hoy. Que este tema se investigue a fondo y se sancione a quien corresponda.

El plan de reactivación prevé una inversión de más de 3 mil millones. ¿De dónde saldrá ese dinero?

Como gobierno regional tenemos 1600 millones en los próximos tres años para inversiones. Aeropuerto de Chinchero, Vía Expresa y hospital Antonio Lorena juntos valen cerca de 2 mil millones. Y lo otro serán bonos y gestiones que debemos realizar para financiar y darle espalda a las Mypes.

El turismo seguirá paralizado mientras no haya vuelos. ¿Cómo trabajará en ese sector?

Siempre hay que mirar la demanda antes de emocionarse. Puedo abrir Machupicchu el 1 de julio, pero de repente ningún turista va a querer venir todavía. Debemos animar el turismo local e ir avanzando hacia el nacional y, luego, al receptivo. Esperamos que en noviembre o diciembre recibamos los primeros turistas internacionales.

¿En qué momento se distanciaron usted y la vicegobernadora Delia Condo?

Mi estilo de gestión es darle su lugar a todas las personas. Si hubo un malentendido creo que esto se debe superar en el camino. Hoy el tema es sensible. Prefiero que cada quien siga trabajando en lo que nos corresponde y poco a poco, ojalá, se pueda retomar un nuevo acercamiento. Hay que enfocarnos en trabajar y en dar respuesta a los problemas de hoy,

Los antecedentes dicen que una pelea entre las dos máximas autoridades afecta al gobierno regional. ¿No teme que esto perjudique su gestión?

Espero que no. Quiero concentrarme en mi trabajo.

¿Qué nos garantiza que no aceptó antes pedidos de puestos de trabajo o direcciones?

Porque simplemente las rechazo. Ni a la vicegobernadora ni a las 20 personas que han podido venir a buscarme (les) hemos aceptado este tipo de propuestas. No nos hemos sometido a nadie. No quisiera que se atice un fuego que no tiene sentido. Yo asumo a quién designo y a quién no en razón a la voluntad del pueblo que me ha encomendado esa facultad y esa función. Por lo demás, yo sigo adelante.

¿Se le ha hecho difícil gobernar el Cusco?

No. Estamos preparados para eso y hemos sido elegidos para eso.❖