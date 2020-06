Congreso: Decretos de Urgencia serán vistos por comisiones ordinarias y Constitución

El último martes 9, el Consejo Directivo del Congreso de la República acordó por mayoría que los 68 Decretos de Urgencia (DU) emitidos por el Ejecutivo durante el interregno parlamentario serán revisados tanto por las comisiones ordinarias como la Comisión de Constitución.

Luego de varias horas de debate, finalmente el acuerdo fue aprobado tras contabilizar 20 votos a favor y 7 en contra, de acuerdo a Rolando Ruiz (Acción Popular), a El Comercio.

La portavoz alterna de la bancada del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, señaló, a través de redes sociales, que votó en contra debido a que se acrecentará el trabajo al pasar por comisiones y el grupo de trabajo presidido por Omar Chehade (Alianza Para el Progreso).

“El Consejo Directivo por mayoría -con mi voto en contra- acaba de aprobar que todos los DU vayan a comisiones y a Constitución donde habrá triple chamba, porque hubo muchos con informe de la Comisión Permanente. Algunos con informe desfavorable debieron pasar al pleno”, señaló.

No obstante, el acciopopulista Ruiz defendió la decisión tomada por mayoría y subrayó que los DU podrían ser evaluadas en paralelo por dos comisiones del Parlamento.

“Creo que no será doble trabajo ni se pasará por encima de Constitución. Va a ir a esa Comisión para ver la constitucionalidad de los decretos de urgencia y de allí pasará a las comisión ordinaria respectiva, incluso puede hacerse en paralelo", sostuvo.

En tanto, Gino Costa (Partido Morado) apuntó que los DU emitidos por el Ejecutivo serán analizados principalmente por una comisión ordinaria y recién llegaría a la Comisión de Constitución si ésta es rechazada.

“No es cierto que los decretos de urgencia se verán primero en la Comisión de Constitución. Se le envían a las dos pero el dictamen de la comisión ordinaria es el que manda, pero esta no puede preparar un dictamen sobre constitucionalidad porque no es su especialidad”, aseveró

"Si el Congreso revisa los decretos es para determinar si son constitucionales. Constitución lo va a ver como segunda comisión, eso significa que si llega un dictamen al pleno para discutirse será el de la primera comisión que es la ordinaria, la segunda comisión solo actuará si rechaza el primer dictamen, por eso digo que se van a trabajar por gusto”, agregó.

