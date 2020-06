Enrique Fernández Chacón: “Cuídense. La vida es preciosa, vale la pena jugarla”

El congresista Enrique Fernández Chacón confirmó a través de una videollamada que se encuentra recuperándose exitosamente del nuevo coronavirus (COVID-19), por lo que envió un mensaje de esperanza y responsabilidad a todos los ciudadanos.

Desde la Clínica Ricardo Palma, el parlamentario del Frente Amplio aseguró ya sentirse mejor y estar a la espera de ser dado de alta en los próximos días.

“Ahora ya me siento bastante bien. La fiebre ha desaparecido hace tres días (...) estoy en un proceso franco de recuperación”, sostuvo en contacto por videollamada con Latina.

Del mismo modo, Enrique Fernández Chacón informó que aunque no presentó síntomas severos, una fiebre constante lo llevó a someterse a dos pruebas moleculares para constatar su diagnóstico de COVID-19.

“Ocho, diez días sentí fiebre y un poco de descomposición en el cuerpo. Como mi hijo estaba acá (en la Clínica Ricardo Palma) me pudo atender y me dio una medicina que me reincorporó”, explicó.

Pese a ser una persona de riesgo por sus 77 años de edad, el parlamentario dijo mantener su optimismo al 100% para tranquilidad de todas las personas que se solidarizaron con su caso.

“A mi edad ya no se tiene temor (...) Tengan la plena seguridad que voy a salir bien de esto”, adelantó con entusiasmo.

De igual forma, Fernández Chacón no perdió la oportunidad para pedirle a todos los ciudadanos que no dejen de cuidarse para evitar el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Cuídense, que esto no tiene edad. La vida es preciosa, vale la pena jugarla”, sentenció.

