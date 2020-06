Coronavirus en Perú | Víctor Zamora, ministro de Salud, tuvo un incómodo momento durante su visita al hospital de Loreto este lunes 8 de junio.

Cuando el titular del Minsa estaba a punto de retirarse del nosocomio, un médico se le acercó y le increpó por las condecoraciones que el Gobierno le otorgó a cuatro doctores chinos, quienes vinieron al país para ayudar a combatir la COVID-19.

“Veinte médicos han muerto, señor. Usted es malo, va a recibir el juicio. Usted condecora a los chinos, ¿y nosotros qué somos? ¡No hay nada acá, todos están sin seguridad!", le gritó Jorge Baldeón, quien trabaja el dicho establecimiento de salud.

"Yo soy un médico con más de 25 años, no me van a venir con que me están pagando”, le increpó luego de que Zamora llegó al hospital para supervisar una planta de oxígeno instalada en ese lugar.

PUEDES VER Keiko Fujimori digitó difusión de ‘Mamanivideos’ para tumbar a PPK

Por último, Baldeón criticó que Víctor Zamora solo va hacer “su show” al centro hospitalario, ya que la planta de oxígeno no abastece toda la demanda que necesita la región.

Tras el incidente, el ministro de Salud abandonó el lugar y se dirigió a la sede del Gobierno Regional. No declaró a la prensa sobre el tema.

PUEDES VER Retrocede lucha anticorrupción en América Latina, pero en el Perú se registra avance

El pasado 6 de junio, el Minsa condecoró al equipo de médicos y especialistas chinos que llegaron al Perú para sumarse a la lucha contra el coronavirus.

Durante su estadía, la misión cumplió con una variada agenda de actividades. Asimismo, intercambió información y experiencias con las autoridades de diversos establecimientos de salud en el país.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.