El último viernes se instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, luego de casi tres meses de entrar en funciones la entidad legislativa, principalmente por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Este grupo de trabajo parlamentario es clave en el funcionamiento de la lucha anticorrupción, por ser la encargada de tramitar las denuncias constitucionales contra altos funcionarios como a sus mismos colegas, los legisladores, así como al presidente de la República, los ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales y jueces supremos, entre otros.

Estos personajes, que presuntamente hayan sido responsables de algún ilícito, no pueden ser investigados sin haber pasado por el procedimiento del antejuicio político, de exclusividad del Parlamento, en el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Por ende, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrán una ardua labor en la lucha contra la corrupción y, según indicaron ciertos parlamentarios, para evitar más clases de “blindajes”. Este grupo será el primer filtro para que los casos analizados se deriven a la Comisión Permanente, y luego al Pleno. No obstante, algunos de los integrantes han sido denunciados o vinculados a ciertos personajes imputados por delitos de corrupción.

El Pleno del Congreso y las comisiones sesionan de manera virtual por la pandemia del nuevo coronavirus, que se transmiten con el contacto humano.

La agrupación depende de la Comisión Permanente que, en su primera y única decisión hasta el momento, decidió la conformación de esta con 19 congresistas, los cuales son:

Acción Popular: Luis Roel Alva (presidente), Otto Guibovich Arteaga, Carlos Pérez Ochoa y Jorge Vásquez Becerra.

Alianza para el Progreso: Luis Valdez Farías (vicepresidente), Omar Chehade Moya y otro congresista que está por acreditarse.

Frente Popular Agrícola del Perú: María Retamozo Lezama y Richard Rubio Gariza.

Fuerza Popular: Martha Chávez Cossío y Carlos Mesía Ramírez.

Unión por el Perú: José Vega Antonio y Edgar Alarcón Tejada.

Podemos Perú: Carlos Almerí Veramendi y María Gallardo Becerra.

Somos Perú: Guillermo Aliaga Pajares (secretario) y Felicita Tocto Guerrero.

Frente Amplio : José Ancalle Gutiérrez.

Partido Morado: Gino Costa Santolalla.

Cuestionamientos a integrantes de la Subcomisión

Investigaciones en contra de los mismos integrantes

Otto Guibovich rechaza los cargos en su contra.

La bancada con más miembros en la subcomisión es Acción Popular (AP), de la que dos de sus representantes fueron investigados por el Ministerio Público. Uno de ellos es Otto Guibovich Arteaga, ex comandante general del Ejército, al que el fiscal anticorrupción Víctor Villegas Valera formalizó en el 2014 la investigación preparatoria por irregularidades en la compra de mil chalecos antibalas.

El Comercio difundió que también es investigado de forma preliminar desde setiembre de 2019 por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión en agravio del Estado que tiene que ver con la compra frustrada de tanques de combate.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios quien busca determinar si Guibovich tuvo responsabilidad en una supuesta concertación para beneficiar a la empresa estatal china North Industries Corporation con la adquisición de cinco tanques de combate MBT-200, ocurrido en el 2009.

“Dejemos claro ante el pueblo peruano que aquí no se trata de ocultar absolutamente nada. Somos un partido que privilegia la transparencia y la lucha contra la corrupción. Queremos con evidencias demostrar que estamos en la línea correcta para la transparencia”, dijo Guibovich este lunes en conferencia de prensa de Acción Popular, cuyos integrantes anunciaban su presentación declaraciones jurada de intereses ante la Contraloría. No obstante, la entrega no ha sido formalizada porque deben subsanar errores en su reglamento.

Congresista Jorge Vásquez rindió su manifestación ante la Fiscalía antes de asumir su función legislativa.

El otro integrante de AP con indagaciones de presunta corrupción es su contra es Jorge Vásquez Becerra. Según el Ministerio Público, cuando se desempeñaba como director ejecutivo del Plan Meriss Inka del Gobierno Regional del Cusco, en 2011, habría avalado una compra presuntamente sobrevalorada de combustible al grifo San Martín SAC, de propiedad de César Flórez García, hermano del exalcalde del Cusco, Luis Flórez García.

“(…) Se presume que entre el funcionario público denunciado Jorge Vásquez Becerra, quien intervino de forma directa en la etapa de ejecución del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N.° 16-2011-GR-Cusco, el representante de la empresa proveedora Grifo San Martín SAC, César Augusto Florez García, hubo concertación con el interesado antes referido, en la que defraudaron al Estado…”, se lee en la formalización de la investigación en setiembre del 2019 a cargo de la fiscal Anticorrupción, Gloria Soto.

Cercanía con César Hinostroza

José Vega ha negado haber cometido algún acto de corrupción.

Por Unión Por el Perú (UPP) uno de los representantes es José Vega, quien participó de un audio con el suspendido juez César Hinostroza, imputado como presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, que fue difundido en el 2018.

José Vega era el presidente de esta organización política, con la que postulaba en ese entonces Esther Capuñay a la Alcaldía de Lima, y llamaba “hermano” a Hinostroza Parichi. En el diálogo, el ahora congresista le llama al entonces vocal supremo avisándole que se encuentra por el Palacio de Justicia y que se dirigía a visitarlo.

Luego de esto, César Hinostroza llama al fiscal Arce, quien era representante del Ministerio Público ante el JNE, para pedirle que reciba “de vida o muerte” a José Vega, quien tenía un caso en la institución electoral y que después resultó favorable. El personero legal de UPP sostuvo que solo fue una visita amical.

Otro dato en cuestión contra José Vega es que en el 2006 también fue congresista por UPP, en alianza con Partido Nacionalista Peruano, y en el 2010 presidió la Comisión de Fiscalización, que investigó el caso Comunicore, en contra de el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio, ahora con arresto domiciliario por presunta corrupción.

Tiempo después, el partido que lideraba firmó una alianza con Solidaridad Nacional, fundado por el burgomaestre investigado. No obstante, Vega Antonio rechazó algún conflicto de interés y se quedó al frente del grupo parlamentario.

Al ser consultado por La República sobre su actuación frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y si analizó dar un paso al costado, para no levantar suspicacias en la población, reiteró “Unión por el Perú plantea la pena de muerte para los presidentes y altos funcionarios ladrones, porque no tenemos rabo de paja”.

Investigaciones por corrupción

Edgar Alarcón niega las acusaciones en su contra. Asegura que el tiempo le dará la razón y que luchará contra la corrupción.

El otro integrante de este grupo de trabajo es Edgar Alarcón, quien ahora lidera la Comisión de Fiscalización. En el 2017 fue destituido del cargo de Contralor de la República por cuatro faltas graves a la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la entidad supervisora.

Las razones para derogarlo fue que cuando era vicecontralor compró 90 vehículos para un negocio de compra-venta, por este hecho el Ministerio Público, Zoraida Ávalos, formalizó una investigación preparatoria contra el ahora congresista por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de enriquecimiento ilícito, tras la detección del desbalance patrimonial por casi tres millones de soles.

El segundo punto es porque Alarcón sugirió al auditor que retire la denuncia que presentó ante el Congreso por la compra de vehículos. Otra motivo es que habría favorecido a Marcela Mejía Franco, su pareja sentimental, quien fue tesorera de la Contraloría, con una liquidación 127.000 soles, y luego fue contratada por la Oficina de Control Institucional en la Municipalidad de La Molina.

El último punto fue por omitir la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Además, la Fiscalía abrió hasta seis investigaciones en contra de Alarcón. Al respecto, el representante de UPP dijo: “Si yo he ingresado al Congreso es para trabajar. Los temas que tengo pendiente, los procesos de investigación, están en proceso. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón".

Caso de Luciana León y Velásquez Quesquén

Carlos Mesía candidateó con Fuerza Popular para ser congresista en el número 10 de la lista para Lima Metropolitana.

El caso de la aprista Luciana León es uno de los pendientes de revisión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, investigada por presuntamente ser el brazo legal de la organización criminal Los Intocables Ediles, mientras era congresista.

Otra investigación relacionado con el aprismo es el de Javier Velásquez Quesquén, quien, según la Fiscalía, sería parte de la asociación ilícita Los Temerarios del Crimen. Aunque no haya representación del Partido Aprista Peruano (Apra), en el actual Congreso, uno de los parlamentarios tiene vínculos con este. Se trata de Carlos Mesía, quien militó muchos años en este partido.

El abogado ahora representa a Fuerza Popular y es recordado por decir a la Comisión de Constitución del anterior periodo legislativo que “al pueblo no se le hace caso” porque "no sabe qué es el bien común”. Calificó la disolución del 30 de setiembre como un acto inconstitucional.

Caso de Héctor Becerril

Martha Chávez también se presentó como abogada de Fuerza Popular, partido que es investigado como fachada de una presunta organización criminal.

Otra representante del fujimorismo en la Subcomisión es Martha Chávez, una de las abogadas de Fuerza Popular y defensora de la dictadura de Alberto Fujimori. Un caso relacionado a este grupo político es el del exparlamentario Héctor Becerril.

Es investigado por la Fiscalía desde mayo de 2019 por su presunta participación en la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, que buscaba apropiarse del patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán. Esta asociación habría estado encabezada por Edwin Oviedo, exdirigente deportivo.

Además, otro caso en contra de Héctor Becerril por presuntamente haber recibido S/ 74.000 en materiales de construcción por parte de la empresaria Mirtha Gonzales Yep. También está pendiente la investigaciones contra el fujimorista Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos, quien se hizo conocido por grabar los ‘Kenji videos’, que provocó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

