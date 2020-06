Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, expuso, en diálogo con La República, los motivos que impidieron que se aprobara el dictamen que postula un mecanismo de alternancia y adelantar la aplicación del sistema de paridad al 50 % para las elecciones generales del 2021.

El voto de reconsideración, presentado por el legislador Gino Costa (Partido Morado), tampoco logró cambiar los resultados. Se contabilizó 12 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Ante ello, Chehade Moya indica que “[no se aprobó porque] no se puede contentar a todos. Hay que hacer un dictamen coherente, no por contentar a unos vas a desabrigarlos a los otros”.

“Algunos están pidiendo que en ese dictamen se elimine el voto preferencial, primera parte del motivo principal del proyecto porque se está hablando de paridad y alternancia. Entonces, eso más la obstinación conservadora de Fuerza Popular hizo que en ese momento no haya los votos necesarios”, agregó.

Asimismo, el también congresista de Alianza Para el Progreso (APP) señaló que no se abordó la eliminación del voto preferencial en el dictamen “por un tema técnico, básicamente el asunto está dado en que al no haber voto preferencial en las elecciones del 2021, tiene que haber voto preferencial en las primarias por el contexto de la pandemia”.

Sin embargo, resaltó que es un tema que se está manejando “para asegurar la votación del próximo martes. Estoy seguro que se va aprobar y es probable que vaya sin el voto preferencial para que haya consenso”.

“Lo que vamos a hacer es eliminar el voto preferencial, pero poniendo hincapié en que la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Salud garanticen la sanidad de los postulantes y electores que vayan a votar a las internas”, acotó.

Otro tema discutido sobre el dictamen de paridad y género fue que no contempla la representación de mujeres y solo se centra en su participación.

“No hay ningún proyecto de ley que hable de representación, no hay ninguno. No lo tiene el Perú y creo que ninguna otra parte del mundo. Ahora nadie puede adelantarse a ser subjetivo y decir que como hemos aumentado esto [participación], no se va a ver reflejado en los resultados”, sostuvo.

Suspensión PASO

En mayo, la Comisión de Constitución aprobó suspender la aplicación del sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para los comicios generales del 2021.

En efecto, Omar Chehade señaló que todavía no se ha determinado qué sistema va a regir para las elecciones internas que conformarán las listas de candidatos al Congreso de la República.

“Está en agenda, pero seguramente para fin de mes o para julio, pero ahorita no, nos gana las fechas de las reformar constitucionales”, añadió.

Subrayó que las elecciones PASO estaban orientadas para “una época de normalidad”, pero al ocurrir la pandemia del coronavirus se suspendió su aplicación hasta el 2022.

Ejecutivo: Paridad y alternancia está entrampado en Comisión de Constitución

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó, el último 4 de junio, que la lucha contra la pandemia no puede ser pretexto para la “indefinición” y para “dar marcha atrás”, respecto a las reformas políticas aprobadas en referéndum en 2018.

“Es fundamental que el Congreso de la República mantenga la norma tal como se aprobó de paridad y alternancia para las elecciones de abril del 2021. Está en la Comisión de Constitución este tema entrampado”, expresó en aquel entonces.

En consecuencia, Omar Chehade resaltó que el dictamen discutido por la mesa de trabajo que preside busca adelantar 10 años la vigencia de la norma.

“Nosotros estamos por encima de lo que dice el presidente de la República. Adelantamos 10 años lo que el presidente quiere que sea progresivo, se contradice. Él habla de que, si lo hubiéramos mantenido como antes, solo hubiese sido paridad y alternancia para el Congreso, nosotros hemos ido más allá. Aplicar no solo para el Congreso, sino plancha presidencial, Parlamento Andino, regidores y consejeros”, refirió.

“Ha dicho una barbaridad y media porque no sabe, simplemente por atacar al Congreso, simplemente desinforma a la gente. Es lamentable lo que dijo el presidente”, agregó.

Además, subrayó que la institución que lidera la reforma política y electoral es el Parlamento. “El presidente puede tener corriente de opinión, pero quien lidera la reforma política y electoral es el Congreso a través de la Comisión de Constitución”, afirmó.

