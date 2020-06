Álvaro Paz De La Barra: “Creo que esta es una oportunidad para que los municipios nos reinventemos”

El alcalde de La Molina detalla las estrategias que ha lanzado en su distrito a fin de evitar el contagio con la Covid-19. También tiene interés en implementar la agricultura urbana en una Lima postpandemia. Además de impulsar un gran acuerdo nacional a nivel de gobiernos locales donde se priorizarán metas de trabajo.

Cuando empezó la emergencia sanitaria usted cerró sus fronteras y fue criticado. Ahora, ¿qué está haciendo para enfrentar la Covid-19?

Lo que se hizo fue un control exhaustivo de nuestras 14 entradas. No hemos dejado pasar a la gente que no tenía autorización, pero siempre garantizamos el abastecimiento de productos de primera necesidad. Como los primeros casos se dieron en La Molina, desplegamos rápidamente la estrategia ‘Estamos contigo’, que es una suerte de acompañamiento al afectado las 24 horas del día para darle asistencia mental, clínica, etc., de manera que él y su familia cumplan el confinamiento.

¿Y cómo está protegiendo a los no infectados?

Siendo los mercados factores de riesgo de propagación del virus, con la información del censo interno que hicimos el año pasado en el distrito hemos desplegado la estrategia de los mercados itinerantes, ‘Mercados de mi barrio’, en plazas y losas deportivas desde hace más de sesenta días, con precios de productor y medidas sanitarias de rigor. Logramos que los comerciantes de los mercados itinerantes y de los once mercados que tiene La Molina se sometan a la prueba Covid cada quince días.

Se puede replicar en otros municipios.

Sugiero al gobierno central y a Lima Metropolitana, a raíz de la discusión entre La Victoria y Santa Anita por los comerciantes informales de las paraditas, que lo hagan, porque los mercados itinerantes funcionan en La Molina casi a la perfección. ¿Por qué no hacer que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción empadronen a todos los minoristas informales y que estos dos ministerios junto a Lima Metropolitana desplieguen mercados itinerantes en los 43 distritos con estos trabajadores?

Como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), ¿lo ha conversado con alguna autoridad?

Lo venimos proponiendo a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). He hablado con Jorge Muñoz, con George Forsyth y otros alcaldes de Lima y provincias. El jueves me han visitado dos alcaldes del norte del país para conocer la experiencia de los mercados itinerantes y replicarlos en sus distritos.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno central?

Hay una buena conversación con el premier Vicente Zeballos. Entendemos que ellos tienen hartos problemas, pero nosotros desde La Molina y AMPE queremos sumar con iniciativas que funcionan. Considero que dentro de pocas semanas pueden ser recogidas ya en protocolos de carácter nacional.

¿Han tomado en cuenta a los agricultores de provincias como Andahuaylas que tienen toneladas de papa en este momento?

Trabajamos con los productores de Sierra Exportadora que tienen productos de buena calidad y a un buen precio. La próxima semana vamos a hacer una feria de la papa con los mismos productores y esa feria va a ir acompañada de recetas y concientización. Nuestros funcionarios se han reunido con representantes del Ministerio de Agricultura, que han visto que es una buena experiencia.

¿Qué está haciendo en las zonas populares de La Molina?

Soy un ferviente creyente de la agricultura urbana. Hemos empezado un plan piloto de los molihuertos o biohuertos en nuestras zonas emergentes. Hay setenta familias en Musa que en sus terrazas ya han instalado estos biohuertos. Nosotros les estamos dando acompañamiento técnico para que puedan tener sus propias hortalizas. En julio vamos a tener mil familias con terrazas y patios con biohuertos. Ya depende de cada uno que alcancen el nivel de producción y vendan productos orgánicos en nuestros mercados. Yo creo que esta es una oportunidad para que los municipios nos reinventemos.

¿Con miras a una ciudad postpandemia?

Yo creo y apuesto por una ciudad verde, verde no solamente en vegetación como pulmón de la ciudad sino verde para tener una Lima autosostenible. Tenemos tantos cerros desperdiciados donde Lima y el gobierno central deberían invertir en sistemas de irrigación para implementar agricultura urbana, para generar puestos de empleo directos e indirectos. Hacer que la obra por impuestos sea en infraestructura verde. Ese es el gran reto de los tres niveles de gobierno. Yo apuesto por una Lima autosostenible, de agricultura urbana.

¿Esa sería la Lima postpandemia?

Sí. Amigable, con un sistema alternativo de transporte. Acá ya hemos señalizado 29 kilómetros más de ciclovías. Entonces, generar espacios públicos para que la habitabilidad sea digna.

¿Todo eso es posible?

Es posible, acá lo estamos haciendo. Se puede hacer grandes obras de impacto a cero costo. Es posible. Los molihuertos en setenta casas, en julio estarán en mil casas. Y desde enero vamos a tener agricultura urbana en algunos cerros en nuestro distrito.

Pareciera que muchos municipios no tienen un plan de trabajo porque las gestionen concluyen casi como han empezado.

De aquí a unas semanas más voy a impulsar un gran acuerdo nacional a nivel de gobiernos locales donde prioricemos metas, identificando los problemas y las complejidades de cada localidad. No somos islas, debemos dirigirnos hacia el mismo horizonte con planificación de abajo hacia arriba. Los municipios tenemos un rol importantísimo que es la promoción del desarrollo socioeconómico que no la hemos asumido históricamente. Hay alcaldes que ya se han puesto esta camiseta. Lo bueno es que vemos que hay un gobierno que se suma a esta nueva cultura y podemos hacer cosas extraordinarias.

