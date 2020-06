coronavirus

¿Por qué no le respondieron a la Contraloría?

Cuando recibimos el correo de la Contraloría, esperamos que el canal, que es el OCI (Órgano de Control Interno), de Susalud pudiera dar trámite para ver cómo responder.

¿No hay mea culpa?

No debió darse ese impase. Pudimos haber tenido responsabilidad, pero no creo que incidan en este tema. Y se va a corregir en lo inmediato. Una cosa es importante: nuestro silencio no es cómplice, sino que es por el debido proceso.

El pedido de la Contraloría venció el 26 de mayo.

Hubo un malentendido de las cosas. Susalud inició una investigación mucho antes.

¿Cuándo?

Nosotros solicitamos al Instituto Nacional de Salud la base de datos de las pruebas moleculares ejecutadas y que hubieran venido de instituciones privadas. Algo que podemos adelantar: hasta el momento que vamos revisando, no se ha encontrado facturación directa por la prueba rápida.

¿Eso qué significa?

Que en las facturaciones de las clínicas por prueba molecular han colocado los procesos que hicieron para la muestra: el hisopado, el cultivo para conservarla, el traje de protección personal para el personal, la consulta médica y, en algunos casos, el transporte de la muestra. Y luego se agregó una nueva consulta cuando al paciente se le ha entregado el resultado.

¿Las clínicas informaron mal sobre qué servicio están brindando exactamente?

Correcto. Usted es comunicador. Los médicos debemos ser buenos comunicadores con los pacientes para que puedan comprender el proceso de la enfermedad y cómo cuidarse. A veces, el proceso de comunicación no es el adecuado y ahí definitivamente hay un pecado venial en todo el sistema.

Entonces, ¿en las clínicas los pacientes no pagan en realidad por pruebas moleculares?

Son 19 mil pruebas. Tenemos que definir y tomar las muestras suficientes de las facturaciones. Pero, en paralelo a esto, pedimos a los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de someterse a una prueba molecular, a través de una clínica, revisen la facturación que les hicieron, si figura prueba molecular como tal, comuníquense con nosotros, eso va a ayudar a avanzar la investigación que venimos realizando.

¿No es indignante las altas tarifas que cobran ahí?

Es totalmente cierto. Es un tema de dignidad humana y necesidad pública. Estamos ante una emergencia sanitaria que está matando todos los días a las personas, y es inconcebible, desde el punto de vista humano y médico, que se lucre con la necesidad. Ahí lo único que nos queda es no cansarnos de invocar a ese espíritu social y ético que deben tener las entidades que brindan servicios, y si ellos encuentran que hay un elemento que afecta el costo de sus servicios, deben acudir al Estado.

