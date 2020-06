El presidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó este jueves que haya conocido al cantante Richard Cisneros, también nombrado como Richard Swing, antes de la campaña electoral del 2016 del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

En su reciente conferencia de prensa, el jefe de Estado señaló que hay personas que tienen como objetivo vincularlo con el cantante que firmó nueve contratos con el Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y abril de este año.

“Lo conocí en el 2016 en la campaña electoral. Se ha tratado, incluso de manera burda, querer demostrar que mi relación es mucho más antigua. [...] En los últimos días he recibido muchos mensajes con una foto de cuando era joven, de hace 35 o 40 años, donde aparezco con mis amigos en Moquegua. La leyenda es ‘Miren, está al lado del señor Richard Swing’, cuando es una persona completamente diferente”, expresó el mandatario.

En las últimas semanas, el Gobierno ha sido cuestionado por los aún no explicados contratos que suscribió Richard Cisneros durante las gestiones de los seis ministros de Cultura que ha tenido el mandato de Martín Vizcarra antes de nombrar a Alejandro Neyra como titular.

Al respecto, Vizcarra Cornejo aseguró que no recomendó al cantante ni a ninguna otra persona a algún cargo público.

“Estoy completamente convencido de que el participar en una campaña electoral, no te da ningún derecho a tener un cargo público. Te lo tienes que ganar con tu conocimiento, experiencia. Te lo ganas solo, y por eso hay procedimientos para ingresar al sector público. No he recomendado a cargo público al señor Cisneros ni a nadie”, enfatizó.

Tras ello, el presidente indicó que darán todas las facilidades al Ministerio Público para que investiguen el caso. Agregó que enviaron un oficio a la fiscal Janny Sánchez, quien está a cargo de las pesquisas preliminares, con la copia backup del correo electrónico instalado para la atención al público y el registro de visitas a Palacio de Gobierno.

“Apoyaremos las investigaciones, que tienen que hacerse con seriedad. Lo hemos hecho hace dos días. Han venido del Ministerio Público a tomar una información. Han ingresado a Palacio de Gobierno, han constatado y han requerido que le enviemos información por medios electrónicos”, agregó el jefe de Estado.

