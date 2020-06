Gobierno promulga decreto legislativo sobre deshacinamiento de penales.

El Gobierno promulgó este jueves el decreto legislativo que establece las medidas “de carácter excepcional” para el deshacinamientos de los penales y los centros de reclusión juvenil tras los posibles riesgos de contagios al nuevo coronavirus (COVID-19).

Es así que, tras recibir el otorgamiento de facultades en material penal por parte del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo decidió publicar el Decreto Legislativo 1513 en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Dicha medida busca reducir la sobrepoblación de internos en las cárceles en el Perú como medida preventiva frente al coronavirus.

Asimismo, esta norma tiene como fin asignar ciertas disposiciones, de carácter temporal o permanente, para regular supuestos excepcionales como la cesación de prisión preventiva, remisión condicional de pena, beneficios penitenciarios y de justicia penal juvenil; así como respectivos procedimientos especiales cuando corresponda, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19.

De igual manera señala que servirá para “preservar la integridad, vida y salud de las personas internas en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de manera indirecta, la vida e integridad de los servidores que trabajan en estos centros, y de la ciudadanía en general”.

La resolución sostiene que no serán beneficiados por la misma los internos procesados o condenados por feminicidio, homicidio, robo y robo agravado, secuestro, sicariato y extorsión.

Además, no podrán acogerse de esta norma aquellas personas vinculadas a tráfico ilícito de drogas agravado, violencia en el contexto familiar o contra la mujer, violencia contra la libertad sexual, corrupción, lavado de activos, organización criminal, terrorismo, entre otros delitos graves.

Por otro lado, entre los posibles beneficiarios de esta medida promulgada por el Ejecutivo están figuran los que cumplen prisión preventiva, quienes podrían optar por la comparecencia restringida.

En esos casos, se evaluará que no estén procesados por delitos de baja lesividad y que no cuenten con sentencias condenatorias vigentes así como no poseer mandato de prisión preventiva por un delito más grave.

Es importante precisar que todas estas disposiciones tienen la rúbrica del presidente de la República, Martín Vizcarra, el primer ministro Vicente Zeballos, y el titular de Justicia, Fernando Castañeda.

