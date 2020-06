La inmunidad parlamentaria y otros proyectos de la reforma política fueron temas cruciales del anterior Congreso de la República y que este nuevo de periodo 2020-2021 iba a tener una posición clara al respecto, No obstante, ningún tema vinculado a estas iniciativas fueron analizaron.

Al respecto, Rosa María Palacios, en su reciente edición de Sin Guion, criticó al Parlamento por haber “roto una promesa” de campaña y que por sus decisiones tomadas hasta el momento ha mostrado una actitud muy diferente a la que promovían antes de ser elegidos en el cargo.

“Todos los partidos que han ganado un escaño en el Congreso se comprometieron a modificar sustancialmente la inmunidad parlamentaria, y ahora se olvidaron, no la han tocado. (...) Esto no es por lo que hemos votado. (...) Tenemos una promesa rota, una que no corresponde a lo que se nos ofreció en campaña. Esa representación popular elegida en enero no corresponde a lo que el electorado quiso”, sostuvo.

La abogada cuestionó que los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento no hayan logrado ponerse de acuerdo en el predictamen que proponía adelantar al 50 % la paridad y alternancia de género para las elecciones generales de 2021.

“No han presentado un nuevo proyecto como prometieron. Esta semana en la Comisión de Constitución ni siquiera hubo acuerdo para lograr discutir el tema de adelantar la paridad y alternancia”, indicó.

Señaló que los nuevos legisladores luego de ser elegidos comenzaron a dejar de lado temas de la inmunidad parlamentaria, las elecciones primarias abiertas, entre otras propuestas.

“Este congreso nos prometió una reforma política. Luego de que fueron elegidos ya no les gustaba el tema de inmunidad, las primarias abiertas y querían el voto preferencial de regreso. Esto se da porque hemos elegido a un Congreso que en lo político es absolutamente conservador, quieren conservar las cosas como están”, señaló.

Agregó que en las acciones del nuevo Parlamento se incluye el “nepotismo, abuso de recursos publico para fines particulares, clientelismo” y el “incumplimiento de las promesas en campaña”.

A su vez, mencionó que los nuevos integrantes del Legislativo también tienen una tendencia socialista en el tema económico, al buscar cuidar los puestos de trabajo, pero no a las empresas que proporcionan las oportunidades laborales.

“En materia económica, este Congreso es socialista. En vez de salvar los empleos están salvando el puesto de trabajo con la remuneración, los servicios a pesar que la empresa quiebre. Les es irrelevante si la empresa quebró o cerró”, enfatizó.

En esta misma línea, sostuvo que esta situación se da porque los partidos políticos siguen funcionando como un canal para que las personas lleguen al poder, sin tener un objetivo en común en beneficio de la sociedad.

“Los partidos políticos a su vez no están integrados por personas que se adscriben a un proyecto, no hay proyecto de consenso de partido. Hay intereses individuales que se adscriben a un partido como vehículo para llegar al poder y luego juntarse con los que se le de la gana”, reiteró.

Rosa María Palacios hizo un llamado para que el Congreso decida retomar el tema de la reforma política para cambiar la manera de conformación de listas para llegar al cargo, que estas respondan a un proyecto común y que la ciudadanía vote por este.

