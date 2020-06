Melania Canales, lideresa indígena: “De muchas maneras nos han estado exterminando”

Melania Canales, lideresa indígena, criticó la poca preocupación que ha tenido el Estado con los pueblos originarios durante la emergencia nacional, decretada para contener la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Ahora, con esta pandemia, claro que tenemos que morirnos los indígenas si no hay hospital, no hay posta, no hay médicos”, señaló la presidenta de Onamiap para Sigrid.pe.

Canales también cuestionó que quienes ocupan altos puestos en el Ministerio de Cultura desconocen sobre la realidad de sus comunidades.

“Se habla de 55 pueblos indígenas, ¿quiénes son los que ocupan los puestos? Son gente que ni siquiera saben que existen”, sostuvo la representante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

Agregó que el Mincul, cuya titularidad fue asumida recientemente por Alejandro Neyra, no tiene poder de ejecución ni decisión. Canales demandó una reestructuración del sector. “Nosotras como mujeres indígenas exigimos institucionalidad indígena”, manifestó.

PUEDES VER Clínicas privadas cobraron por pruebas moleculares que el INS les hacía gratis

Por último, la lideresa indígena se pronunció sobre la entrega de bonos económicos a los pueblos originarios. “Estamos conversando con las dirigentas de cada base y hasta ahora la gran mayoría no han sido beneficiarios”, expresó.

Enfatizó que las comunidades indígenas se encuentran vulnerables frente a la pandemia. “Hemos venido sufriendo es etnocidio desde la invasión española. De muchas maneras nos han estado exterminando”, señaló Melania Canales.

Cabe resaltar que este jueves 4 de junio, en el Pleno virtual del Congreso se debatirá la aprobación de una Comisión Multisectorial para asistir a los Pueblos Indígenas.

PUEDES VER Alejandro Neyra volvió a jurar como ministro de Cultura [VIDEO]

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.