La bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) solicitó la ampliación del corte de servicios de telecomunicaciones hasta el 30 de junio.

En efecto, fue la congresista María Teresa Céspedes quién comunicó, durante la sesión virtual de la Comisión de Economía del Congreso de la República, que su bancada envió un oficio “con carácter de urgencia” al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el fin de extender la prohibición del corte de servicios de telecomunicaciones de los hogares.

“Solicitamos que no se corte este servicio para que no afecte la educación virtual ni el trabajo remoto de la población”, comentó la parlamentaria al presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa.

Es así que el Frepap pide que se haga la prórroga teniendo en cuenta la ampliación del estado de emergencia promovido por el Gobierno frente a la crisis nacional por la expansión del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Muchos peruanos actualmente no se encuentran trabajando debido a esta crisis sanitaria que atraviesa nuestro país […] este corte del servicio de telecomunicaciones implicaría que no cuenten con el servicio de Internet necesario para que los niños y jóvenes de nuestro país continúen recibiendo la educación no presencial”, sostiene el documento.

Cabe recordar que el último jueves, se anunció la Resolución de Presidencia N° 043-2020-PD/OSIPTEL, aprobada por Osiptel, que autoriza a las empresas suspender los servicios de telecomunicaciones, a partir de este miércoles 3 de junio, por poseer dos o más recibos de consumos impagos.

Según indica Osiptel, los altos niveles de morosidad ponen en riesgo a las inversiones orientadas al mantenimiento de las redes, incrementar la conectividad, entre otros.

“Apelando a su sentido social y en aras de apoyar a los peruanos desempleados, solicito a Usted tenga a bien disponer la ampliación por 45 días más de la prohibición de cortar los servicios de telecomunicaciones por falta de pago, para garantizar la continuidad de los mismos”, expresa la carta enviada a Martín Vizcarra.

En otro momento, el Partido Morado exhortó al Poder Ejecutivo a garantizar que las empresas de telecomunicaciones no corten sus servicios a usuarios que no pagaron en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus.

En esa misma línea, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, invocó al Gobierno y a las autoridades de Osiptel que suspendan la norma que permite el corte de servicio de telefonía, cable o internet por falta de pago en medio de la crisis por la COVID-19.

“Mi invocación, mi exhortacion a las autoridades, a Osiptel, que reevalúen esto y cuando menos lo posterguen, pero no solamente para el mero transcurso del tiempo si no para diseñar alternativas que puedan encontrar salidas a esta situación”, declaró Gutiérrez en RPP.

Oficio del Frepap solicitando al presidente Martín Vizcarra la ampliación al corte de servicio de telecomunicaciones.

