El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, invocó al Gobierno y a las autoridades de Osiptel que suspendan la norma que permite el corte de servicio de telefonía, cable o internet por falta de pago a partir del 3 de junio, en medio de la crisis nacional por la pandemia del nuevo coronavirus.

Indicó que prohibir este acceso sería ir en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos porque afectaría directamente a la educación virtual, promovida por el mismo Estado, así como a otros servicios como el teletrabajo.

PUEDES VER Osiptel: Congreso citará a Zeballos por norma que corta servicio de telecomunicaciones a deudores

“Mi invocación, mi exhortacion a las autoridades, a Osiptel, que reevalúen esto y cuando menos lo posterguen, pero no solamente para el mero transcurso del tiempo si no para diseñar alternativas que puedan encontrar salidas a esta situación”, declaró Walter Gutiérrez este martes a RPP.

Reiteró que esta problemática, en medio de la crisis nacional, debe abordarse con nuevas medidas que promuevan a una solución integral y que esto debe contar con la participación no solo del Estado, sino también de la empresa privada.

Propuso que el Gobierno evalúe la entrega de un tipo de bono temporal que la población tenga acceso a estos servicios de telecomunicaciones, y que la empresa privada puedan unirse en el apoyo a la población que se ha visto tan afectada por el estado de emergencia nacional.

“Este no es un problema del Poder Ejecutivo, ni siquiera del Estado, si no del país, esto afecta la seguridad nacional del país. En consecuencia tenemos que involucrar al sector privado y este debe contribuir. Se tiene que evaluar la posibilidad, desde luego de manera temporal, de algún tipo de apoyo, bono, para algo que es bien fundamental el acceso a internet. Si cortas el acceso a internet estás afectando otros derechos fundamentales. Nosotros no podemos esperar que el Estado haga todo”, mencionó.

Reiteró que todas las entidades deben articularse y trabajar comprometidos para superar la enfermedad de la COVID-19, que hasta el lunes 1 de junio ha registrado 4.634 personas fallecidas y 170.039 contagiadas.

“Es un trabajo que todos tenemos que estar comprometidos sea Osiptel, Ministerio de Salud, la Presidencia. Todos tenemos que ser articuladores para salir adelante. Necesitamos involucrarnos para salir lo mas rápido posible de esto. Estamos hablando de derechos fundamentales. Estoy convencidos que esta entrevista esta siendo escuchada por las autoridades y que van a mínimamente postergar, ganar tiempo. No podemos quitarle el balón de oxígeno de internet a millones de personas”, enfatizó.

Por otro lado, solicitó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a que convoque a una nueva sesión del Consejo de Estado para analizar algunas medidas luego de más de 70 días del estado de emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus. Precisó que hace un mes no sesionan.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.