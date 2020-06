RMP: “Todos tenemos que pagar lo que cuestan las cosas" [VIDEO]

Osiptel ha publicado una norma que permite el corte, a partir del 3 de junio, de telefonía, cable o internet a los usuarios con tres o más recibos pendientes de pago. No obstante, esta medida ha sido criticada por el Congreso de la República, la Contraloría y Defensoría del Pueblo.

Al respecto, Rosa María Palacios, en su reciente edición de Sin guion, criticó “la pandemia del populismo” del Parlamento por buscar que estos servicios de telecomunicaciones sean gratis. Sostuvo que si estas medidas se “hacen costumbre” lo que provocarán es que las empresas quiebren y ya no los ofrezcan.

“Lo que está haciendo el Congreso hoy es tratar de repartir favores a clientelas que está creando por razones políticas. Cuando uno usa un servicio tiene que pagarlo, podemos discutir el precio, fraccionamiento, facilidades de pago o podemos mandarlos al prepago. (...) Todos tenemos que pagar de aluna manera lo que cuestan las cosas”, declaró en su programa.

La abogada sostuvo que la población que sería beneficiada con dejar sin efecto la suspensión del corte de los servicios postpago no son los más pobres, sino estos son los que tienen planes prepago.

“No se puede dar gratis indiscriminadamente a un grupo que, dicho sea de paso, no es el menos favorecido por la población. Reitero el prepago es el grupo más pobre, el postpago que es el beneficiado que ha estado 3 meses sin pagar, van a cortarle el servicio esta semana y el Congreso no quiere”, señaló.

Además, indicó que Osiptel durante los casi tres meses del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus “ha obstaculizado sistemáticamente la contratación de nuevos servicios”, para evitar que sus trabajadores ingresen a las casas de las familias y así evitar algún tipo de contagios.

“Ellos (los congresistas) quieren todo gratis. Entonces por qué no decimos lo siguiente, que no hayan impuestos en el Perú, así no habrá con qué pagarle su sueldo y ellos también trabajarán gratis. Esta pandemia del populismo no solamente está en el Congreso, sino también en algunos niveles del Ejecutivo", mencionó.

“La sensatez tiene que primar acá, el dinero no crece en los árboles”, enfatizó Rosa María Palacios, quien agregó que el Ministerio de Trabajo no está aprobando las solicitudes de suspensión perfecta y que posiblemente sancione a las empresas a pagar a sus trabajadores por cada día no laborado durante el estado de emergencia.

