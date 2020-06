Desde 2014, en junio de cada año se celebra el mes de la cultura afroperuana, conmemoración que este año coincide con una serie de protestas en Estados Unidos que claman justicia por el asesinato del ciudadano George Floyd.

En la reciente edición de Sigrid.pe, la comunicadora Ana Lucía Mosquera manifestó que el crimen cometido por un agente de la policía en contra de Floyd es solo la muestra de cómo el sistema permite abusos contra poblaciones vulnerables y discriminadas, con especial énfasis en los afrodescendientes.

“Estamos en una situación bastante compleja. Creo que se ha llegado a un límite del que no probablemente no haya vuelta atrás. Tenemos que entender que esto no solo tiene que ver con la muerte de George Floyd. El hecho ha detonado todo un sistema que pasa por alto y que deja impune los crímenes basados en motivos raciales. Es importante marcar estas protestas como una reacción en general a todas las muertes que involucran a personas afroamericanas que quedan impunes”, expresó.

Asimismo, Mosquera comentó que, antes de que las manifestaciones se expresaran con violencia, la población afroamericana protestó pacíficamente durante los últimos años mediante actos simbólicos, propuestas de políticas públicas, pero ninguna obtuvo el resultado esperado.

“La mayoría de los casos de brutalidad policial no tienen condenas, ni siquiera llegan a ser procesados en Estados Unidos. Creo que esto ha llegado a un hartazgo colectivo, pero también a una furia que tiene que ver con miedo, desesperanza e indignación. Desafortunadamente hubo un punto se quiebre, y eso se ha dado ahora", continuó.

Tras ello, la comunicadora resaltó que la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) no fue impedimento para que los ciudadanos salgan a las calles y exijan justicia, acción que demostraría que el racismo es más grave que la mencionada enfermedad.

“Hay una epidemia más grande, que mata mucho más, y es el racismo, que, para muchos afroamericanos significa el riesgo de su vida permanentemente”, agregó.

