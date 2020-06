Arequipa: Multan a Cáceres Llica por incumplir protocolo COVID-19

Deysi Pari

Arequipa

La Corte Superior de Justicia de Arequipa impuso una multa de 6 450 soles al gobernador regional Elmer Cáceres Llica, por haber desacatado la medida cautelar que, a su vez, le ordenaba cumplir con la implementación del Protocolo de Prevención y Atención a Personas Afectadas con Covid-19 emitido por el Ministerio de Salud.

La resolución que dispone dicha sanción, fue emitida el 29 de mayo por el juez Luis Madariaga Condori del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar. Ayer fue notificada a Pool Kevin Alarcón Barrionuevo, el ciudadano que interpuso la demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Constitucional de Arequipa, el pasado 2 de abril.

En el documento (resolución N° 53), el juez Madariaga señala que, en una resolución previa del 22 de abril, se había advertido al gobernador Cáceres Llica que si no cumplía con implementar el plan contra el Covid-19, se le iba a imponer la multa de 15 Unidades de Referencial Procesal (URP), equivalente a los S/ 6 450. Cada URP es equivalente a 430 soles.

Según el magistrado, si bien el Gobierno Regional de Arequipa y la Gerencia Regional de Salud han presentado documentación extensa, ninguna sustenta “que todos los establecimientos de salud han cumplido con implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de casos de Covid-19”.

También se ordena al ministro de Salud, Víctor Zamora García, a la jefa del Comando Nacional de Operaciones Covid-19, Pilar Mazzetti Soler; y el jefe del Comando Regional de Operaciones Covid-19, general EP Edward Gratelly Silva, a que ayuden a implementar adecuadamente el protocolo, o de lo contrario también serán multados con 15 URP.

Al respecto, el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo señaló que esta resolución se refiere al proceso cautelar y no al principal. “El plazo es de 5 días (para pagar la multa), pero hasta que la resolución quede firme. Las resoluciones del órgano de primera instancia no son ejecutables inmediatamente, es decir que la parte que se considere afectada no la impugne o que, en todo caso, en su oportunidad la confirme”, señala.

Teniendo en cuenta ello, lo más previsible es que el gobernador Cáceres Llica, a través de la procuraduría apele la resolución.

Alarcón refiere que las autoridades están en la obligación de implementar los protocolos necesarios para afrontar la enfermedad, pero no lo han hecho.

Por la demora de la ejecución de la medida cautelar, el ciudadano señala que ya no es posible que se pueda revertir los efectos de no haber implementado los protocolos necesarios. “El proceso constitucional tiene dos finalidades, la primera es declarar si se vulneró o no el derecho fundamental, sobre eso, el proceso continúa”, dice Alarcón.

Lo segundo era que se disponga algún acto a fin de que se restituya el derecho a la salud. Alarcón considera que, dadas las circunstancias, ninguna medida resulta suficiente.

Respuesta de salud

El gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos, sostuvo que no se puede buscar culpables dentro de la confrontación que se hace a la pandemia.

“El coronavirus es impredecible. Y su avance es consecuencia de varios factores, como el ambiente en que se desarrolla, hasta consecuencia del comportamiento de la misma persona”, concluyó.❖

“Partidos me están invitando”

Cáceres ayer apareció y negó que esté lanzando una candidatura a la presidencia del Perú. Esto pese a que, en las últimas semanas, un video circula en las redes sociales anunciándolo como postulante. Otras pintas con su nombre se vieron en Ica, Puno y Cusco. “Por el momento estoy pensando completamente en combatir el Covid”, dijo.

Pero después de negar que quiera ser candidato, dijo que muchos militantes en regiones le escriben y quieren que sea candidato; y que hay muchos partidos lo están invitando.

Sobre reducirse el sueldo, indicó que va a evaluarlo.