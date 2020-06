Columbus sobre caso ‘Richard Swing’: “Congreso debe citar primero al ministro Neyra”

Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, se refirió a la citación planteada por la Comisión de Fiscalización del Congreso al cantante Ricardo Cisneros, conocido en el mundo artístico como ‘Richard Swing’, para que declaré sobre los nueve contratos que suscribió en el Ministerio de Cultura desde julio de 2018.

En declaraciones a La República, el parlamentario, sostuvo que primero debe citarse al actual ministro de Cultura, Alejandro Neyra, debido a que “inicialmente” el proceso de contratación se suscribe a su sector.

“Al primero que se tendría que citar es al actual titular de cultura (Alejandro Neyra) porque es una contratación del Ministerio de Cultura y a consecuencia de esa citación se tiene que llamar después a los involucrados, pero inicialmente creo que el proceso de contratación debe suscribirse al área del Ministerio de Cultura”, manifestó el congresista a este medio.

De igual manera, el legislador fujimorista mostró su preocupación por las recientes declaraciones de ‘Richard Swing’, afirmando que fue él quien “botó” a Sonia Guillén como titular del Ministerio de Cultura a raíz de la polémica generada por el pago de 30 mil soles en medio de la crisis del coronavirus (COVID-19).

“Me preocupa que se confirme (que ‘Richard Swing’ tenga influencia en el Ejecutivo). Más allá de que sea el señor Cisneros u otra persona, ésto desnudaría la forma tan criolla en que este Gobierno se viene conduciendo […] Si pasa eso no me sorprendería que un individuo como el señor Ricardo Cisneros pueda despedir a los ministros”, expresó.

Por otro lado, Columbus habló sobre el oficio que presentó su despacho al ministro de Cultura, Alejandro Neyra, en el cual pide informar “sobre la contratación para la ejecución de actividades motivaciones y otros servicios realizados por el señor Richard Javier Cisneros Carballido, entre el período 2016-2020”.

“El objetivo es bien claro: transparentar esas contrataciones. Parece que al señor Cisneros le pagaron de manera fraccionada. Pero eso es lo menos importante. Lo que nosotros queremos saber es la orden de servicio y los términos de referencia porque aquí se va a saber si la persona cumplía o no cumplía con los requisitos de contratación”, contó a La República.

En efecto, entre julio del 2018 y abril del 2020, el cantante suscribió 9 contratos con el Ministerio de Cultura por un total de 175.400 soles.

Dichos pagos a ‘Richard Swing’ iniciaron en la gestión de Patricia Balbuena donde firmó su primer contrato el 25 de julio del 2018, por un valor de 21.000 soles.

“Queremos saber cuál fue el producto o servicio que entregó el señor CIsneros y si es que llegó a entregar, pero, además la utilidad pública del servicio que entregó y que ameritó un pago de esa naturaleza”, aseveró el legislador.

PUEDES VER Exministra Guillén sobre dichos de Swing: Hay un momento de indignación y luego me tengo que reír

Columbus: “Ojalá que la Fiscalía pueda encontrar todos los papeles"

Diethel Columbus habla sobre la intervención de la Fiscalía en el Ministerio de Cultura y Palacio de Gobierno por el caso 'Richard Swing'.

En otro momento, Columbus Murata dijo que “ojalá no se pierdan los papeles” en la intervención del Ministerio Público a las oficinas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno como parte de las diligencias correspondientes sobre las contrataciones irregulares del cantante ‘Richard Swing’.

“Ojalá que la Fiscalía pueda encontrar todos los papeles relacionados a la investigación del señor Cisneros. También espero que no usen de excusa esa intervención para no contestarme lo que he pedido porque finalmente la Fiscalía puede requerir información, pero también el Congreso”, agregó.

Cabe recordar que más temprano, la Fiscalía con el apoyo de policías de la Dircocor, registró las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura en San Borja con el fin de recabar evidencias referidas al caso ‘Richard Swing’

“Espero que no me vengan con una legalidad diciéndome que la Fiscalía no les pueden dar una copia. Si es así, ya la cosa cambia. Eso ya sería tratar de obstruir una labor de fiscalización del Congreso de la República y en este caso de un congresista”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.