Exministra Guillén sobre dichos de Swing: Hay un momento de indignación y luego me tengo que reír

La exministra de Cultura, Sonia Guillén, se pronunció sobre los calificativos de Richard Cisneros, más conocido artísticamente como ‘Richard Swing’, en contra de su persona. El cantante se jactó de haberla “botado”, en referencia a la dimisión que presentó el último viernes.

“Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó Cisneros en un video difundido por Panorama.

La antropóloga forense calificó este lunes como indignante las declaraciones del cantante, y aseguró que a lo largo de su vida ha recibido una serie de calificativos. Sin darle mayor importancia, resaltó que gracias a una actitud “atrevida” ha logrado diversas acciones profesionales.

“Hay un momento de indignación y en el siguiente momento me tengo que reír, tal vez con una nerviosa nerviosa de indignada, porque a mí me han calificado de muchas manera. Y sí, en mi vida he sido atrevida porque seguramente si no lo hubiera sido no hubiera llegado a lo que he podido realizar”, declaró a RPP.

Sonia Guillén aseguró que la Secretaría General estuvo a cargo del contrato de 'Richard Swing'. Foto: La República.'.

Sonia Guillén renunció el último viernes a la cartera ministerial tras conocerse un contrato que el cantante tuvo con el sector que lideraba por el pago de S/ 30.000 bajo el concepto de “actividades motivacionales”, a fin de “mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” del sector, según difundió Lima Gris.

La exministra aseguró además que ella tomó las decisiones que consideraba necesarias ante el escándalo descubierto por las contrataciones de Richard Cisneros, que según conoció La República, fueron 9 en total durante el Gobierno de Martín Vizcarra, quien aceptó conocerlo desde la campaña electoral de 2016.

Guillén: “He respondido de la manera mas enérgica que he podido”

“Sí, yo he respondido de la manera mas enérgica que he podido hacer desde el rol que me tocaba cumplir y decir las cosas con claridad como lo siento y tengo que reaccionar. Tengo una trayectoria, pero no política”, enfatizó.

Uno de los primeros pasos en este caso, fue el dejar sin efecto el acuerdo contractual del Mincul con Cisneros. No obstante, los días siguientes las críticas continuaban y Sonia Guillén puso su cargo de ministra a disposición.

El mandatario Martín Vizcarra aceptó su renuncia el viernes 29 de mayo, luego que el Congreso de la República otorgara el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

Por otro lado, la extitular del Mincul aseguró que desde que seguía en el cargo ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes y convocó a la Contraloría General de la República. Asimismo, reiteró que brindaron toda la información requerida al Ministerio Público como a la Comisión de Cultura del Congreso.

Contratos de Richard Swing con el Ministerio de Cultura.

“Mi reacción desde un comienzo involucro abrir nuestros archivos a todas las entidades pertinentes, convocar a la Contraloría para la investigación que es necesaria, enviar a la Comisión de Cultura toda la documentación disponible siguiendo el debido proceso la propuesta. La reacción fue de atender con total transparencia. Les puedo asegurar que dentro del Ministerio de Cultura hay un enfoque en resolver esos temas”, sostuvo.

La exministra señaló asumió su responsabilidad política al renunciar porque debió haberse fijado sobre estas contrataciones presuntamente irregulares, las que la Fiscalía se encuentra investigando.

“He asumido mi responsabilidad política, pero no hemos dejado de hacer lo que se tiene que hacer, esos procesos se han iniciado. Yo asumo mi responsabilidad política porque debí haberme dado cuenta, si hubiera sido el caso entonces las acciones habrían sido otras”, recalcó Sonia Guillén.

