José Salcedo - Luis Álvarez

Cusco

La vicegobernadora regional del Cusco, Delia Condo, denunció ante la Comisaría de la Familia al gobernador Jean Paul Benavente por maltrato y agresión psicológica. Llegó a la comisaría, el viernes a las tres de la tarde, dos horas después de que estuviera sentada a la derecha de Benavente, en una conferencia para denunciar a Alejandro Soto y Compañía de Televisión Cusqueña (CTC) por alterar la paz pública.

Condo declaró a la policía que el maltrato ocurrió cuando sostenía una reunión con Benavente y Walter Paucar Huallpa, representante de Acción Popular, en el despacho del gobernador. En medio de la conversación llegó el cuestionado consejero Jorge Segura, lo que, según Condo, desató la ira del gobernador y empezó a agredirla verbalmente a ella. “Empezó a insultarme diciendo que yo no le servía para nada... Busco que cese este maltrato y las agresiones verbales. También quiero que respete mi privacidad y como autoridad que soy en los espacios de decisión, que es lo que me corresponde y que hasta el momento no he sido considerada”, dice Condo.

Descargo del gobernador

La última frase de Condo coincide en parte con la versión dada en un comunicado por el gobernador Benavente respecto a que ella reclamó una especie de cuota de poder y puestos de trabajo.

La autoridad cusqueña niega el maltrato. Su molestia, según se desprende de su descargo, surgió, por el pedido clientelista de la vicegobernadora y Paucar. Además sospecha que Condo, Paucar y Segura habrían tramado una “emboscada” en su contra por denunciar a CTC."Iniciamos la conversación y en determinado momento, me solicitan que les asigne una dirección del gobierno regional, a cuya petición respondo que no es mi estilo dar cuotas de poder a nadie".

Además, asegura Benavente, “insistieron en la solicitud de puestos de trabajo, entre otros, para el señor Paucar, cuestión que tampoco acepté, dado que el mencionado no cuenta con el perfil ni con la experiencia laboral”.

En 2019, Delia Condo ha sido acusada de haber dirigido designaciones a dedo en puestos de trabajo en la realización de la Feria de Huancaro. Una comisión del Consejo Regional la investigó por eso.

Benavente refiere que después de aproximadamente 40 minutos de conversación llegó Jorge Segura, quien había sido convocado por Paucar. “Es ahí cuando reacciono e increpo al señor Paucar generándose un intercambio de palabras, yo señalé que él no podía disponer de mi tiempo”. El incidente provocó que personal de seguridad del gobernador invitará a salir a Paucar del despacho. “Mientras tanto, la señorita Delia Condo se pone a llorar. Es cuando le reclamo que yo debía de retirarme”.

El gobernador dice que se allana a las investigaciones.

Divorcios pasados

No es la primera vez que las dos máximas autoridades del Gobierno Regional del Cusco se distancian. El alejamiento de Condo ocurre, según su propia versión, por el maltrato, pero también porque ha sido impedida de ser parte en la toma de decisiones de la gestión, pese a que según Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ella solo reemplaza al gobernador en casos de licencia, por ausencia o impedimento temporal, suspensión o vacancia.

La actual situación se asemeja a la postura asumida por el exvicepresidente regional, René Concha Lezama, quien pocas semanas después de las elecciones se alejó de la gestión del nacionalista Jorge Acurio Tito, en 2011, porque era marginado.

Juzgado deniega pedido de garantias de vicegobernadora

La denuncia por maltrato psicológico fue vista por el Juzgado de Familia de Emergencia de Cusco. La magistrada Luz Cárdenas Esteves, luego de revisar las evaluaciones psicológicas practicadas a la vicegobernadora Delia Condo y analizar los hechos decidió no otorgar medidas de protección a favor de la denunciante.

De acuerdo a la resolución judicial, no existe acto de discriminación, desprecio y minimización hacia la mujer. La resolución también advierte que en el informe psicológico establece que la supuesta agraviada presenta maltrato psicológico, que es investigado por la fiscalía penal correspondiente. Los hechos no se encuadra dentro de la ley que castiga la violencia contra la mujer por su condición.