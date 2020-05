Esta semana la actividad política se enfocó dentro del Congreso de la República por el pedido de confianza del Gabinete Ministerial y en el Ministerio de Cultura tras la renuncia de Sonia Guillén por el escándalo ‘Richard Swing’.

En efecto, el Legislativo decidió otorgar, en la madrugada de este viernes, la investidura al Poder Ejecutivo tras 17 horas de debate. “Recibimos con humildad la confianza otorgada por el Congreso”, dijo el titular de la PCM, Vicente Zeballos.

Por otro lado, Alejandro Neyra volvió a jurar como ministro de Cultura tras la renuncia de Sonia Guillén al cargo, una salida envuelta por el escándalo Richard Swing. “Es muy serio y me hace sentir avergonzada”, declaró la saliente ministra en entrevista exclusiva a La República.

Invitamos a leer las frases más polémicas:

Contagios

Nuevo récord. El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que a más de 70 días del decreto del estado de emergencia nacional, se vienen registrando un nuevo récord de contagios del coronavirus (COVID-19). No obstante, pidió a los peruanos “no preocuparse” por las cifras ya que esto “era de esperarse” debido al incremento de pruebas diarias.

“Una pandemia de las características del coronavirus no es una enfermedad que la superas en 15 días o un mes. Toma 6 o 8 meses. Estamos recién por el 50 %. Tenemos que trabajar mucho más”, manifestó en su última conferencia de prensa tras anunciar que ya se han registrado 7.386 nuevos casos respecto al último viernes.

Semanas difíciles

Fluctuante. Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19, aseguró que se vienen “semanas difíciles” para el Perú respecto al incremento de casos de compatriotas que se vienen infectando por la COVID-19. Sin embargo, consideró que esta es todavía fluctuante, tal como lo señaló el presidente Martín Vizcarra.

“Se nos vienen momentos difíciles, semanas difíciles, porque las personas van a ir enfermando. Eso no quiere decir que no estemos en esta meseta, que -como ustedes ven- fluctúa un poco, que es propio de las pandemias. Por otro lado, hay que reconocer que la epidemia en nuestro país es heterogénea”, sostuvo.

¿Indirecta?

Aplausos protocolares. El congresista Daniel Urresti de Podemos Perú, hizo alusión a la conversaciones de los integrantes de Fuerza Popular con su lideresa, Keiko Fujimori, quien ordenó por medio del chat ‘La Botika’, dar unos “aplausos protocolares” al presidente Martín Vizcarra tras su discurso en el Parlamento el pasado 28 de julio del 2018.

“Quiero terminar mi intervención explicando que este Congreso no es igual al disuelto. Por lo menos en mi bancada no tenemos un whatsApp donde nos digan al terminar esta sesión que demos aplausos protocolares y eso es bueno porque vamos a votar a conciencia”, dijo en el pleno para evaluar el voto de confianza al Gabinete Zeballos.

Mal presagio

De caída. María Isabel León, presidenta de la Confiep, participó en una sesión virtual con la Comisión de Producción del Congreso de la República donde expuso sobre el rol de la agrupación que representa en la reactivación de las MYPES ante el coronavirus.

“La economía ha estado funcionado solo al 35 %. Las proyecciones económicas para el 2020, son negativas, el componente de la demanda interna ha caído […] Lamentablemente muchos peruanos van a tener que regresar a la pobreza”, advirtió.

Se pronuncia

Limpio. El cantante Richard Cisneros, también conocido como ‘Richard Swing’, sostuvo que sus cuestionados servicios que brindó al Ministerio de Cultura se realizaron en el marco de la legalidad.

Según Cisneros, las actividades que realizó en ese sector, por las que el Estado desembolsó alrededor de 175.000 soles en los últimos dos años, fueron idóneas y legales.

“Solo puedo adelantarle que todas mis órdenes de servicio se han realizado idóneamente y dentro del marco de la legalidad”, expresó durante una entrevista con El Comercio.

Inconstitucional

Postura. La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, defendió la posición de su institución de declarar “inconstitucional” el hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de las cárceles.

En efecto, Ledesma consideró que los centros penitenciarios deben ser poblados preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves.

“Pongo un ejemplo: hay tres mil personas en promedio que están detenidas por no pagar pensiones alimenticias a sus hijos, claro que esto es reprochable, pero no todos los delitos justifican una medida tan drástica como una detención”, manifestó.

Negativa

Desconfianza. El congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, defendió el voto en contra de otorgar la confianza al Gabinete de Vicente Zeballos. Además, resaltó que si sus demás colegas hubieran sido “coherentes” no se le habría dado la investidura.

“No le podemos dar el voto de confianza a un Gabinete que no se adecua a los interés de los trabajadores. Explicamos en el debate que no merece nuestra confianza quienes subvencionan a la gran empresa y a las familias solo dan bonos incompletos. Por eso es que no podemos dar el voto de confianza”, aseveró.

Enfático

Cuestionamientos. Daniel Urresti, de Podemos Perú, resaltó que el actual Ejecutivo no tiene la potestad para disolver a la actual Representación Nacional. Esto durante su intervención en el pleno para otorgar el voto de confianza al Gabinete Zeballos.

En efecto, Urresti cuestionó algunas disposiciones adoptadas por el Gobierno durante el estado de emergencia nacional. “El Congreso puede aprobar por insistencia lo que le dé la gana, miren el poder que tiene este Congreso y ustedes no puedes disolverlo”, exclamó muy enérgico.