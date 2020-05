El video de Cáceres Llica y la aspiración de ser presidente del Perú

Deysi Pari

Hace semanas, en redes sociales, circula un spot que lanza a Elmer Cáceres Llica a la presidencia de la república. “El Perú que todos anhelamos” es el título de esta producción audiovisual que presenta al gobernante mistiano como contendor de las elecciones de 2021. Hubo reacciones a favor y la mayoría en contra. Un internauta escribió: “Es el colmo que ahora solo le interese su campaña política, en medio de esta situación tan difícil para los peruanos”.

El entorno cercano a Cáceres desmiente que el video sea de su autoría. El jefe de Imagen Institucional en el Gobierno Regional de Arequipa, Sócrates Espinel, dice que consultó con la autoridad y este le manifestó que no sabe nada de la publicación. Él maneja dos hipótesis, que lo hizo algún aficionado o alguien que quiere desestabilizar la gestión regional.

Pero el video no tiene nada de aficionado, se trata de un spot con una calidad aceptable, como si lo hubiera realizado una agencia de comunicaciones.

EJERCICIO POLÍTICO PLANIFICADO

El video constituye un ejercicio político, dice el sociólogo y docente de la UNSA, José Luis Ramos Salinas. Recuerda que Cáceres Llica llegó al poder con un vientre de alquiler, el movimiento Unidos por el Gran Cambio. Al tener la gobernatura, lo primero que hizo fue alejarse y pelearse con Walter Gutiérrez, su vicegobernador.

¿Qué es lo que buscaría Cáceres con esta nueva supuesta intención? Buscar otro vientre de alquiler. El mensaje es: “Por si acaso, yo podría ser el candidato que algún vientre de alquiler esté buscando”.

Esta supuesta candidatura no necesariamente se traduciría en una a la presidencia, sino al Congreso o alguna vicepresidencia. Ramos acota que, en esta coyuntura inestable-sin partidos ni reforma política-cualquier personaje es presidenciable. Dice, que Cáceres Llica pese a su mala gestión no está liquidado.

EL SPOT

“Llica quiere un Perú justo, con respeto y orgullo. Ese sueño sigue esperando hasta que tu decidas ser parte de este cambio”, reza el texto del video.

El analista político Jorge Bedregal lo califica con una narrativa algo interesante. Manifiesta que Cáceres Llica ha llegado a su estado natural que es ser candidato, pues no se siente cómodo en su posición de goberndador.

Y eso se demuestra, dice el analista, cuando por algún tiempo, el gobernador desaparece de la escena y luego sale a la palestra de forma estridente, haciendo declaraciones polémicas y poco afortunadas.

Para Bedregal, la pregunta que debería inquietar es ¿quién financia un video como este? “La gente está muriendo, pero gobernantes están haciendo política, campaña”.

El analista dice que Cáceres Llica no da puntada sin hilo y que el video es una muestra de ello. “Este es un inicio de campaña política que da terror”, dice.

El discurso que tuvo en la campaña para las elecciones regionales pasadas, podría pegar en la población a nivel nacional. Bedregal no lo descarta.

En medio de toda la emergencia sanitaria por el coronavirus, a inicios de mayo, Cáceres Llica dijo que él quería comprar 200 mil pruebas moleculares, pero que no lo podía hacer porque era un trato de gobierno a gobierno. “He querido traer 35 médicos cubanos, tampoco me han dado el visto bueno. Le he pedido al presidente Putin (de Rusia), tengo amistad con este gobierno, igual me han respondido que tiene que ser con anuencia del gobierno nacional (…) a qué voy. El gobierno nacional ha debido comprar ventiladores y epps y repartirlos. Pero que ha hecho, echarnos la culpa a nosotros”.

Bedregal dice que Cáceres es brillante tejiendo el traje que se va a poner para la escenografía teatral que hace, que lo que quiere dar a entender es que es “un cholo globalizado, que no pierde su raíz andina, pero que está codeándose con los grandes dirigentes mundiales”. “Encima se convierte en una suerte de héroe incomprendido”, dice irónicamente.

Por su parte, Ramos hace hincapié en que en estos momentos no hay partidos ni líderes con una ideología clara. Muchos líderes son cuestionados, otros como UPP son vientres de alquiler y en ese contexto, todo puede pasar.