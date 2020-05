En el Congreso, los extremos se unieron contra el Gobierno en una oposición que se mostró dura, pero que no pasó a mayores: Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP) y el Frente Amplio votaron en contra de dar la confianza al gabinete ministerial, pero el apoyo mayoritario de las otras bancadas aseguraba el futuro del primer ministro, Vicente Zeballos, y su equipo. Con eso, se reinauguró una dinámica de más gesto que efecto.

Fujimorismo, UPP y la izquierda frenteamplista sumaron 89 votos contra el gabinete. Solo los dos primeros grupos fueron bloques incólumes. En el Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban votó en abstención. “No se le puede dar el voto de confianza a un gabinete que da la espalda a los grandes sectores ‘sacrificables’, pero si se la negamos, en esta descomunal crisis, la ahondamos y personalmente pienso en el Perú”, alegó.

A favor de la confianza, se manifestaron Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Frepap, Podemos, Somos Perú y el Partido Morado, aunque hubo tres abstenciones entre los acciopopulistas: Jesús Arapa, Wilmer Bajonero y Kenyon Durand, de Puno, Huánuco y Huancavelica, respectivamente. Además, en APP y SP hubo duras críticas al Ejecutivo.

En total, se sumaron 89 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones. Es decir, una mayoría apoyó al Gobierno pese a cuestionamientos que se dieron en este conjunto.

El sociólogo Carlos Adrianzén, profesor de las universidades Católica (PUCP) y Ruiz de Montoya, considera que hay más gesto que una real intención de quebrar al Gobierno.

“Los tres partidos sabían que su voto era simbólico porque no se iba a negar la confianza. Estaban buscando, más que un resultado efectivo, mandar una señal de desacuerdo con el Gobierno. Si hubieran querido que se niegue la confianza, hubieran trabajado a nivel de Parlamento para construir una coalición en ese sentido”, comentó.

“Que sean extremos no es solo un tema ideológico, sino que el gesto era gratis”, dice.

La politóloga Paula Muñoz, profesora de la Universidad del Pacífico, anota que la intención de ganar atención unió a sectores políticos que se considerarían distantes.

“Fuerza Popular es el perdedor de la anterior pugna. Los otros dos son fuerzas más antisistema que quieren diferenciarse por eso y aprovechan la oportunidad, no les molesta estar en el mismo bolsón. Son extremos que se unen en esta circunstancia. Los congresistas están tratando de ganar espacio político, muchos tienen interés en elegirse más adelante, pero hubiera sido muy irresponsable que no se dé la confianza”, sostiene.

“Se observa claramente una oposición que suele ocurrir cuando extremos se unen. Derecha e izquierda han votado de manera muy clara contra la confianza al gabinete. Por un lado, derecha con Fuerza Popular y al otro Frente Amplio y UPP. Eso representa 35 votos, es importante, no una pequeña minoría, una minoría relevante. Y es una minoría que tiene bastante presencia de opinión pública. Yo no la ningunearía, no diría que es muy pequeña”, dice el consultor político Luis Benavente, director de Vox Populi.

Abstenciones ante situación crítica

“Estamos enfrentando a la muerte. En esta situación, votar en contra y sacar al gabinete implica un acto desafiante que no responde a las necesidades de sobrevivencia”, expresó la congresista Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio, que se abstuvo, a diferencia de sus copartidarios que sufragaron contra el Gabinete.

En Acción Popular hubo tres abstenciones: Jesús Arapa, de Puno, y Wilmer Bajonero, de Huánuco, a quienes en el partido de la lampa ven cercano al exparlamentario Yonhy Lescano. En tanto, Kenyon Durand, de Huancavelica, sería afín al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara.