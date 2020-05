La exministra de Cultura Patricia Balbuena conversó con este diario sobre unas declaraciones publicadas en una nota del semanario Hildebrandt en sus Trece, en torno al caso Richard Swing, este viernes.

Balbuena, como se recuerda, fue la primera titular del sector Cultura cuando Martín Vizcarra llegó a la presidencia, y estuvo en el cargo desde abril hasta noviembre de 2018.

Durante ese periodo, Richard Cisneros Carballido, conocido en el mundo del espectáculo como Richard Swing, obtuvo dos órdenes de servicio con este sector: una en julio y otra en octubre. Por cada una de estas cobró 21 mil soles.

Los contratos de Swing eran específicos: se requerían sus servicios como “persona natural para promover el uso de los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura”.

En el semanario se recogen las declaraciones de Lidia Marín, expresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales hasta el 2018. En ellas cuenta que la entonces ministra Balbuena le presentó a Richard Cisneros Carballido “como su asesor y su persona de confianza”.

“Yo lo he conocido [a Richard Cisneros Carballido] en el ministerio, cuando el señor ya tenía un contrato”, señaló Patricia Balbuena a La República.

¿Se reunió con él alguna vez?

Este señor insistió muchísimas veces con mi secretaria para que lo atendiera. Yo, en realidad, no comprendía por qué quería hablar conmigo, pero mi secretaria me dijo que había ido como 200 veces. Por su insistencia, le di la reunión.

¿Se reunieron después en algún momento?

Seguramente me lo he cruzado en el ministerio, en algún tipo de actividad. La persona es bastante impetuosa. Siempre está queriendo llamar la atención, ¿no? Tiene la costumbre de buscar una foto contigo. Tampoco uno puede ser tan grosero. La gente se te pega. Eso me pasa a mí porque he sido ministra.

“Jamás presenté a este señor en esos términos”

Balbuena refirió a este diario no recordar una reunión con la expresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales. Sin embargo, aseguró, “con mucho respeto a la Sra. Marín, que jamás presenté a este señor en esos términos”.

¿Lo que dice la señora Lidia Marín en Hildebrandt en sus trece es falso?

Lo que yo sí puedo garantizar es que jamás podría referirme a esta persona como alguien de confianza. No van a encontrar ninguna grabación donde diga algo de esta persona, porque no lo era [alguien de confianza]. Yo nunca hablo de nadie como alguien de mi confianza. No tengo un lenguaje de ese tipo. Por eso puedo decir, categóricamente, que no.

Servicios al Mincul

Por otra lado, sobre las órdenes de servicio que celebró Richard Swing con el Ministerio de Cultura, Balbuena refirió saber que los pagos se hicieron “por meses, a un promedio de 6 mil mensual”.

“Todas las personas que entran a ganar dinero del Estado, tienen que hacer su trabajo. [Los funcionarios] tenemos que exigirlo”, acotó.

¿Qué servicio dio el señor Cisneros al Ministerio de Cultura?

Uno de los objetivos de mi gestión era tratar de aprovechar esta infraestructura [del Mincul] y abrir espacios para otros colectivos, fuera del mundo, digamos, tradicional del ministerio. Y también con ellos, pero fortalecer el uso de nuestra infraestructura y abrir esos canales.

Ahora, en términos de productos y entregables, no tengo a la mano los documentos. Pero ya se está haciendo una investigación, que es lo correcto.

Swing en Palacio

Respecto a la presencia de Richard Swing en el entorno cercano del presidente Martín Vizcarra, la exministra Balbuena afirmó no haber visto al susodicho artista en Palacio de Gobierno cuando estuvo ahí como titular de Cultura.

“Nunca lo he visto en ningún grupo de trabajo. Tampoco recuerdo haberlo visto en ningún tipo de nombramiento de ministros, digamos. Yo voy a Palacio cuando me necesitan. Pero no me lo he cruzado [ahí]”, señaló.

Investigación a Swing

A la fecha, las relaciones contractuales de Richard Cisneros, o Richard Swing, con el Ministerio de Cultura, se encuentran siendo investigadas de manera preliminar por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

El último vínculo de Swing con el Ministerio de Cultura fue un contrato para que el autodenominado artista dé unas conferencias motivacionales al personal del sector.

Por este servicio, enmarcado en el contexto de la reacción del Gobierno ante la pandemia de coronavirus, Richard Swing cobraría 30 mil soles. Sin embargo, al difundirse el caso en los medios de comunicación, el contrato fue suspendido.

Ahora, Richard Swing, a través de un documento, exigió al sector Cultura que se cumple el contrato que firmó, que implica una segunda charla motivacional para los trabajadores del ministerio.

