César Hildebrandt criticó a las autoridades políticas por el rol que toman en la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19), principalmente al Poder Ejecutivo por no informar a la ciudadanía la real dimensión de crisis que ha provocado la pandemia.

A través de su columna en Hildebrandt en sus trece, semanario que dirige, se refirió el primer lugar a la calidad de congresistas de la república, quienes este viernes, luego de una sesión que duró más de 17 horas, otorgó el voto de confianza al primer ministro Vicente Zeballos y al Gabinete Ministerial.

PUEDES VER Vicente Zeballos y su gabinete obtuvieron la confianza del Legislativo [VIDEO]

“La mayor parte de ellos (parlamentarios) no valdrían ni para ser gerentes de una microempresa y hay en esas bancadas quienes no llenarían el honorable puesto de un conserje. Era como decían las abuelas a la hora de juzgar a sus novios: es lo que hay. Y lo que hay es un primer ministro que recita lo que le han escrito y unos congresistas que, salvo raras excepciones, improvisan su cultivada estupidez. La pandemia se ha tumbado también a la clase política”, escribió el comunicador.

Vicente Zeballos solicitó el voto de confianza al Pleno del Congreso el último jueves.

Asimismo, señaló que una de los problemas que no han permitido contener la pandemia y por ende la crisis nacional, no era solo “la falta de hospitales y médicos y recursos”, si no que el país está “en manos de incompetentes y pícaros”.

Hildebrandt sobre mensaje de Vizcarra: "No fue confusión: fue confesión.

En la misma línea, César Hildebrandt criticó a los ministros por no dar una información integral, si no que están en la misma línea del presidente, que asegura el control ante la pandemia, pero que en la práctica esta no se ve.

PUEDES VER Congreso notifica a Martín Vizcarra el otorgamiento de la confianza a Zeballos

Sostuvo que el día en que el mandatario Martín Vizcarra dio ese mensaje confuso, de la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio y por el que se disculpó días después, en realidad fue el más “auténtico”, al demostrar que el Gobierno se encuentra “aturdido” por la crisis del coronavirus.

“El presidente de la república pidió disculpas por un discurso confuso. Pienso, sin embargo, que ese largo monólogo fue el más auténtico de los que nos ha infligido. En esa sucesión de contradicciones, en esa antología de brumas y garúas mentales estaba el retrato de un gobierno aturdido por el tamaño de la crisis. No fue confusión: fue confesión”, indicó.

Martín Vizcarra se disculpó porque no fue claro el mensaje sobre la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio.

Hildebrandt mencionó también que el Poder Ejecutivo en esta semana, al dar flexibilidad para la operación de nuevas actividades económicas pese a que los contagios del coronavirus aumentan, ha confirmado su derrota a la enfermedad.

“Lo que ha hecho el gobierno esta semana es confirmar que ha reconocido la derrota. Lo que ha hecho es autorizar una “cuarentena flexible”, oxímoron que se traduce como no-cuarentena. (...) El gobierno se atreve a dar un salto al vacío y pretende, como los magos torpones, que no nos demos cuenta de la operación”, continúa.

Asimismo, cuestionó los políticos que podrían salir elegidos en los comicios generales de abril 2021 ante la desesperación actual, y la que continuará si las condiciones no mejoran en el transcurso de los meses.

“La doctora Mazzetti admite que se vienen semanas dramáticas. No es cierto. Se vienen meses de angustia. Y si la situación se agrava, el coletazo golpeará las lecciones del próximo año. ¿Qué candidatura bizarra puede producir una situación desesperada?”, señala.

Pollería Roky’s colapsa ante la alta demanda de pedidos. Los pollos a la brasa se convierten en el menú principal del primer día de delivery durante el estado de emergencia.

El periodista consideró que la información que el Gobierno ni parte de la prensa da es que el país estaría dirigiéndose a “un desastre de magnitudes medievales”, por las deficientes condiciones que el país cuenta.

“La verdad es que ya no hay cuarentena y que el contagio se acrecentará. Y el sistema de salud pública no está preparado para una tormenta perfecta como la que se avecina. (...) El gobierno ha vuelto a mentir. Ha dado un salto al vacío y pretende decirnos que pisa tierra firme”, enfatizó César Hildebrandt.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.