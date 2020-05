Congresista Troyes sobre Rey y Chlimper: “No merecen estar dentro del Banco Central de Reserva”

Sigrid Bazán entrevistó este viernes al congresista de Acción Popular Hans Troyes, quien presentó una moción para remover a Rafael Rey, José Chlimper y Elmer Cuba del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Consultado por la medida que impulsa, el legislador afirmó que estos funcionarios elegidos por el Congreso disuelto, dominado por el fujimorismo, “no merecen estar dentro del BCRP".

“Según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, los directores tienen que gozar, pues, de una solvencia moral y bastante experiencia dentro del campo. En el caso de Rafael Rey, por ejemplo, no tiene experiencia. Además, fue investigado en el tema de empresas israelíes ligadas a la corrupción. De igual manera Chlimper viene siendo investigado por temas de corrupción. Por lo tanto, no merecen estar dentro del Banco Central de Reserva”, manifestó el legislador en diálogo con Sigrid.pe.

Como sustenta en su moción, Troyes apeló también al artículo 86 de la Constitución Política del Perú para remover a los tres directores del BCRP que fueron elegidos, principalmente, con votos del fujimorismo en el 2016.

Troyes indicó que el 86 de la Carta Magna “es claro: los directores del BCRP no deben representar a ninguna entidad de cualquier índole".

"Entonces ahí se está advirtiendo el tema de intereses particulares. Por ahí en ese sentido nosotros no estamos apoyando a estos señores, puesto que han sido férreos defensores de partidos políticos. En el caso de Rafael Rey, siempre ha salido a participar en un canal donde él, pues, defiende intereses políticos particulares cuando sus declaraciones deben ser eminentemente técnicas referidas al BCRP. Y eso nos genera una mala imagen a nivel internacional”, consideró el parlamentario de Acción Popular.

Remoción no afectará al BCRP

Interpelado por las consecuencias que habría en el Banco Central de Reserva del Perú de aprobarse la remoción de Rey, Chlimper y Cuba, Troyes consideró que estas eran prácticamente nulas, pues aún quedarían cuatro miembros más del directorio.

“No van a traer ninguna consecuencia los cambios, puesto que quedaría todavía un grupo mayoritario. Y, por lo tanto, el directorio va a seguir funcionando hasta que se elija a los nuevos miembros, en caso de aprobarse en el Congreso. Por lo tanto, no va a haber ningún perjuicio", señaló el parlamentario.

Para abonar a su posición, Troyes refirió a la figura del presidente del BCRP, Julio Velarde, como garantía de la continuidad del trabajo de la institución rectora de la política monetaria del país.

“Es una persona con un alto conocimiento técnico en temas económicos y tiene años desempeñándose en el BCRP. Por lo tanto, no va a haber ningún problema técnico”, señaló Troyes, quien, seguido, acotó que la pandemia de coronavirus "no quiere decir que no tiene que haber los cambios que se requieren dentro de las instituciones públicas, no solamente en el BCRP, sino a nivel nacional”.

