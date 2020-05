El cantante ‘Richard Swing’ visitó Palacio de Gobierno en dos oportunidades durante el 2018 y se reunió con personas cercanas al entorno del presidente Martín Vizcarra.

De acuerdo al registro de visitas, cuyo acceso es público, Richard Cisneros Carballido (nombre verdadero del artista), mantuvo diálogo con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la presidencia de la República; y Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del despacho presidencial.

Primera visita: 28 de junio de 2018

‘Richard Swing’, a quien el Ministerio de Cultura contrató por S/ 30.000 para que realice “actividades motivacionales”, registra una reunión de trabajo el 28 de junio de 2018.

Según esta información, mantuvo contacto con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República, quien conoce a Vizcarra desde que ella trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas y el presidente era gobernador regional de Moquegua, señala El Comercio.

Tiempo después, Morales se desempeñó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando el jefe de Estado ocupó la cartera de Transportes y Comunicaciones.

Segunda visita: 12 de octubre de 2018

El cantante regresó a Palacio de Gobierno el 12 de octubre del 2018 y se reunió esta vez con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del despacho presidencial y exasistente de Martín Vizcarra en la campaña presidencial de 2016.

Roca manifestó, en conversación con El Comercio, que recibió a ‘Richard Swing’ por cortesía. Agregó que le ofreció sus servicios como relacionista público.

No obstante, sostuvo que el diálogo no prosperó porque ella no era la persona encargada de ver esos temas. Además, señaló que tampoco trasladó el pedido del artista a otra área.

La República se comunicó con Palacio de Gobierno; sin embargo, hasta el cierre de la nota no obtuvo alguna respuesta.

‘Richard Swing’: Ministerio de Cultura suspendió su contrato

Actualmente, el vínculo entre Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, y el Ministerio de Cultura; se encuentra siendo investigado de forma preliminar por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

El también compositor fue contratado por el Mincul por un pago de S/ 30.000 bajo el concepto de “actividades motivacionales”, a fin de “mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” del sector. La gravedad del asunto se debe a que se inició en medio de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra declaró que conoció al cantante durante la campaña presidencial del 2016.

"Como muchas personas, él colaboraba y participaba de ello. Esa relación ha permitido que tenga una participación a nivel del Gobierno”, explicó el jefe de Estado.

