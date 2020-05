Omar Chehade: “El gabinete de Vicente Zeballos es una lágrima” [VIDEO]

El parlamentario Omar Chehade, integrante de la bancada Alianza para el Progreso (APP), calificó de “lágrima” la gestión del Gabinete Ministerial que preside Vicente Zeballos frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

Durante su intervención en la sesión del Pleno, en la que Zeballos Salinas y sus ministros participan, expresó que el cuerpo ministerial no merece que el Parlamento le dé la confianza para que continúe en el Gobierno, debido a que “lleva al país a la ruina”.

“Yo creo que este gabinete no merece la cuestión de confianza, porque nos está llevando a la ruina, ha destruido la economía y estamos perdiendo la batalla frente a la COVID-19. Vamos a pensar seriamente la cuestión de confianza, vamos a anteponer los intereses del país, pero que, por favor, sinceren las cifras, que no le mientan al país. Este gabinete es una lágrima, ha fracasado”, manifestó.

Tras ello, sostuvo que el primer ministro no hizo un mea culpa sobre los errores que ha cometido su gestión durante la emergencia nacional.

“Se habla de culpar directamente a la población, que son irresponsables, que son necios. No es necedad, es necesidad. Hay un 70 % de informales en el país, son millones de habitantes en estado de informalidad. No puede ser posible que el gabinete no haya hecho un mea culpa y haya admitido el fracaso de su gestión”, continuó.

En otro momento, Chehade recordó que Vicente Zeballos, antes de ser el presidente del Consejo de Ministros, fue el titular del Ministerio de Justicia por quince meses, y que durante ese tiempo tampoco se atendió el hacinamiento en los penales del país.

Finalmente, exhortó a los ministros de Salud, Víctor Zamora, y de Justicia, Fernando Castañeda, a que renuncien a sus cargos “por dignidad”.

