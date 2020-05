La ministra de Cultura, Sonia Guillén, en conversación con La República anunció que puso su cargo a disposición luego del escándalo por el contrato de S/ 30.000 del sector que lidera con el cantante ‘Richard Swing’, en medio de la lucha contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

En abril, el Ministerio de Cultura (Mincu) aprobó el pago al polémico artista bajo el concepto de “actividades motivacionales”, a fin de “mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” del sector, según difundió Lima Gris.

“No he renunciado. He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo. (...) No lo conocía (a Richard Swing) pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascedente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas”, declaró para la entrevista.

Sonia Guillén juró como ministra de Cultura el 7 de diciembre de 2019. Foto: PCM

La antropóloga forense dijo a este diario sentirse muy avergonzada e indignada por el hecho que, según señaló, desconocía al tratarse de contrataciones a cargo de la Secretería General. No obstante, aceptó que es la responsable política.

“No sabía porque no estoy al tanto de todos los contratos que se hacen en el Ministerio de Cultura. No me tienen que informar pero cuando un caso como este salta se tiene que investigar y lo que uno tiene que hacer políticamente es lo que hemos hecho: cancelar el contrato, abrir la investigación y hacer accesibles nuestros archivos", indicó.

Sonia Guillén calificó de “inoportuno” el contrato al haberse dado en medio de los cada vez mayores contagios de la pandemia en el país. Explicó que se debió a que los pedidos son programados. Aseguró que facilitarán la intervención de las instituciones competentes a investigar el hecho.

“En un ministerio, como en todo el Estado, las acciones son parte de una programación y hay requerimientos y formas administrativas en donde un contrato de este tipo se ha justificado. Realmente el momento fue inoportuno. Las investigaciones tienen que seguir de manera abierta y transparente. Nosotros hemos abierto nuestro archivos para hacerlos accesibles y pedir el acompañamiento de todos los entes pertinentes, incluyendo la Comisión de Cultura del Congreso", continuó.

Martín Vizcarra confirmó que conoce a Richard Swing desde la campaña electoral de 2016.

No obstante, sostuvo que la “forma más fácil” de solucionar el problema ocasionado por el contrato con , en el contexto del estado de emergencia, es pidiendo su renuncia, como muchos de sus críticos han hecho.

“Es importante aclarar que estoy en un momento muy difícil en el Mincu... hay un clamor que la forma más fácil de resolver este escándalo es tumbando a la ministra. Tengo que decir que estoy contenta en el gabinete y mi puesto depende de ellos”, mencionó la ministra Sonia Guillén. Lee la entrevista web AQUÍ.

La Comisión de Cultura del Parlamento citó a la ministra Guillén Oneeglio para este miércoles a las 3 de la tarde, con el objetivo de que explique los contratos firmados con Richard Cisneros y otros temas vinculados a su sector.

