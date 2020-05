Ministra Guillén sobre caso Richard Swing: “Es muy serio y me hace sentir avergonzada”

¿Usted presentó su renuncia por el caso “Richard Swing”?

No he renunciado. He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo.

El presidente Vizcarra reconoció que este personaje trabajó en la campaña electoral, ¿usted lo conocía?

No lo conocía pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascedente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas...

Usted es la responsable política...

Por eso mi cargo está a disposición. Todo este tipo de problemas del cual soy responsable políticamente, no administrativamente, nos ponen en la situación de cómo reaccionar frente a la indignación de la comunidad. Una indignación que una misma siente. De cómo un contrato con estas características... tan inoportuno y que tiene que ser investigado.

¿Usted sabía del contrato?

No sabía porque no estoy al tanto de todos los contratos que se hacen en el Ministerio de Cultura (Mincu). No me tienen que informar pero cuando un caso como este salta se tiene que investigar y lo que uno tiene que hacer políticamente es lo que hemos hecho: cancelar el contrato, abrir la investigación y hacer accesibles nuestros archivos.

¿A que viceministerio le compete la responsabilidad?

Eso viene por la Secretaría General, son las contrataciones.

Que se produjo dentro de la cuarentena...

En un ministerio, como en todo el Estado, las acciones son parte de una programación y hay requerimientos y formas administrativas en donde un contrato de este tipo se ha justificado. Realmente el momento fue inoportuno. Las investigaciones tienen que seguir de manera abierta y transparente. Nosotros hemos abierto nuestro archivos para hacerlos accesibles y pedir el acompañamiento de todos los entes pertinentes, incluyendo la Comisión de Cultura del Congreso.

Por eso el clamor de su renuncia...

Es importante aclarar que estoy en un momento muy difícil en el Mincu... hay un clamor que la forma más fácil de resolver este escándalo es tumbando a la ministra. Tengo que decir que estoy contenta en el gabinete y mi puesto depende de ellos.

No es el único reclamo a su gestión. Ahí está el reclamo por el bono para los artistas ...

Claro, pero todos comenzamos calculando que esta era una crisis que iba a durar quince días, luego fue un mes, pero las acciones del Mincu han sido prontas porque no llega a resolver tres normas legales de un día para otro. Nosotros tenemos dos decretos legislativos y un decreto de urgencia...

¿No basta con el bono universal?...

Hay dos circunstancias: el reclamo de los individuos que están identificados como administrados del Mincu y el reclamo de quién se siente ser artista. Un músico, un pintor, un actor de la calle, los tramoyistas, los editores... es un espectro muy amplio de personas que asociadas al mundo cultural pero también es un ambiente de mucha informalidad, de trabajo muy temporal.

Los artesanos sí están registrados...

A diferencia de los 82 mil artesanos registrados en Mincetur, en el Mincu no teníamos registros. Tenemos un registro de danzantes de tijeras, de aquellos reconocidos como personalidad meritoria de cultura... pero no hay un registro una buena base de datos de nuestros administrados.

¿Para darles un bono?

No. Esa es la gran diferencia. Todos los bonos nacieron con la idea de enfrentar la pandemia en un periodo mas corto. Pero luego se ha visto necesario que sea un bono universal. Ahí deben entrar todos los que están en el derecho de reclamar ese apoyo del Gobierno. Artistas y no artistas. No es un bono por sectores.

¿A quiénes beneficia el DU?

EL DU para las Industrias Culturales y Patrimonio Inmaterial es para que se proteja la cadena de pagos, el empleo, etc. A través de asignaciones monetarias que deben llegar a individuos o colectivos que formalmente puedan identificar cómo la pandemia les ha afectado. Estas asignaciones deben mitigar el daño. No resolverlo, mitigarlo a través de estas asignaciones que nacen de un consenso...

Primero el registro?

No, porque eso nos tomaría mucho tiempo al paso que nosotros funcionamos. Ese registro tiene que ser desarrollado dentro de este proceso. Vamos a buscar un acuerdo con los interesados para definir la forma de otorgar las asignaciones y tiene que ser hecho muy pronto. Es un esfuerzo enorme y 50 millones de soles es más o menos el mismo monto que ha puesto Chile para un propósito semejante. Es lo más que hemos podido conseguir a partir del compromiso del presidente Vizcarra y del MEF.

¿Incluye desde un cómico ambulantes hasta un grupo de teatro formal?

No podemos ser selectivos. Lo primero es demostrar el impacto de la pandemia. Para eso se requiere estar formalmente organizados y poder demostrar ese impacto. Todos esos criterios van a ser restablecidos a partir de estas mesas de trabajo que van a comenzar esta semana. El encargado será Santiago Alafro en la Dirección de Industrias Culturales, porque requerimos de una gestión muy efectiva en este trabajo.

¿Por qué no se hizo antes?

Repito, esto es parte de un proceso. También tenemos que llegar al Patrimonio Inmaterial, a los danzantes... tener una base de datos legalmente fundamentada implica un proceso más complejo.

Si ya recibieron el bono universal ¿recibirían otro bono?

Es que es completamente diferente. El bono universal es para resolver en tu familia el acceso a recursos Del día a día. Aquí estamos hablando de las necesidades dentro de un sector. Por ejemplo, danzantes que NO han tenido la oportunidad de realizar su trabajo en sus comunidades durante la pandemia, tienen un impacto económico que no les permite renovar su vestimenta, pagar a sus músicos...