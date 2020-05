Fiscalía investiga contrato de ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura

El cuestionado vínculo entre el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, con el Gobierno y su campaña electoral del 2016 es investigado de manera preliminar por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de Janny Sanchez Porturas.

El también compositor fue contratado por el Ministerio de Cultura por un pago de S/30.000 bajo el concepto de “actividades motivacionales”, a fin de “mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores” del sector. La gravedad del asunto se debe a que se inició en medio de la pandemia del coronavirus.

Además, de acuerdo con el portal del OSCE, Richard Cisneros recibió del mismo ministerio S/175.400 por diversos servicios desde julio del 2018. Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República desde marzo de ese año.

Ante los cuestionamientos, el jefe de Estado confirmó el último lunes conocer al artista que colaboró en la campaña electoral del 2016 del partido Peruanos por el Kambio, que estuvo a su cargo. Agregó que con esta participación habría “permitido” contactos con el actual Gobierno.

“Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, dijo Vizcarra en conferencia de prensa.

Richard Cisneros con Martín Vizcarra cuando juró como presidente.

Investigación preliminiar sobre caso de ‘Richard Swing’

Según informó el Ministerio Público, el pasado 20 de mayo se dispuso el inicio de las diligencias por el plazo de 60 días con el objetivo de hallar a los que "resulten responsables” por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.

“El 20 de mayo se abrió investigación preliminar por el plazo de 60 días contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios en agravio del Estado, respecto a las presuntas irregularidades en la contratación TDR N° 002-2020-OGRH/MC del señor Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

La Fiscalía ha ordenado, como parte de las diligencias preliminares, recibir las declaraciones de Richard Cisneros y de los funcionarios del Ministerio de Cultura que hayan intervenido en la reciente contratación.

Asimismo, solicitaron al la cartera ministerial que “remita en el más breve plazo todo lo relacionado al expediente de contratación”. La entidad del Poder Ejecutivo anunció que el proceso fue suspendido. Además, se inició la semana pasada una investigación interna “a fin de identificar cualquier tipo de irregularidad”.

Ministra Guillén: “Es un caso muy serio que me hace sentir avergonzada”

Sonia Guillén juró como ministra de Cultura el 7 de diciembre de 2019. Foto: PCM

La titular del Ministerio de Cultura, Sonia Guillén, en entrevista con La República anunció que su cargo está a disposición del Gobierno tras el escándalo por la contratación de ‘Richard Swing’, caso que, indica, ella no estuvo enterada.

“No lo conocía pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascedente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas”, declaró Guillén. Lee la entrevista completa AQUÍ.

