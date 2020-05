RMP sobre el bono universal: “Ante el posible desborde social, el Estado debe rectificar esta idea”

El último lunes 25 de mayo, comerciantes ambulantes invadieron las calles del Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria, ante la necesidad tras más de 70 días del estado de emergencia. Rosa María Palacios sostuvo que si el Estado no rectifica la normativa del ‘bono universal’, estas situaciones se replicarán en otras zonas.

En su reciente edición de Sin guion, indicó que este hecho fue causado porque gran porcentaje de la ciudadanía no se ha visto beneficiado con el apoyo económico de 760 soles ofrecido por el Gobierno.

“Ante la desesperación y posible desborde social, el Estado debe actuar con rapidez, muchísima rapidez, y rectificar esta idea (bono universal) que es positiva, pero adecuarla a la necesidad, y no dejar a la población con la sensación que son víctimas de una tremenda injusticia”, mencionó.

En esta misma línea señaló que es necesario tener pensamiento innovador para que el presupuesto del Gobierno realmente llega a cada poblador vulnerable de la pandemia, que hasta el último lunes provocó 3.629 fallecidos y 123.979 contagiados.

“Hay que ponerse creativo, salir de la caja y buscar algún camino para que este dinero llegue, porque si no lo que ustedes vieron ayer en los alrededores de la avenida Gamarra va a comenzar a suceder en mayor proporción. No son personas malas o tontas, son personas con hambre y necesidad. Lima comienza a tener en las cimas de los cerros, banderas blancas que significa que hay familias que no tienen qué comer”, indicó.

Por otro lado, comentó sobre la iniciativa que distintas personalidades han firmado en un comunicado, que busca dar una nueva idea del bono universal. Precisó que este parte del principio de dar el beneficio a todos y comenzar a excluir a los que tienen alto poder adquisitivo.

“Un grupo de personalidades ha firmado un comunicado un bono universal de verdad, que sí llegue a todos, sugiriendo un mecanismo diferente. Si el estado va a entrar a subsidiar a las familias, lo tiene que hacer a las que más necesitan, como los que tienen alguna discapacidad, tercera edad, o están en pobreza. Proponen partir de un esquema inverso, darlos a todos, excluyendo a personas de riqueza. Esa manera es mucho más rápido y llega a más. El error no es tan perjudicial como el de no dar a quien sí lo necesita”, aseguró.

Subrayó que los programas sociales promovidos por el Estado ya no es una forma “rápida y eficaz” de hacer un reparto de la ayuda. Agregó que otro cambio que podría darse es transferir el presupuesto a cada ciudadano y que la ONPE podría ayudar a movilizar a las personas que no tengan billetera electrónica.

