En carta pública dirigida a la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, el ex jefe del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) Juan Francisco Baldeón solicitó que el nombramiento de los vocales del Consejo de Minería se realice por concurso público de méritos. Y se acabe con la designación basada en decisiones políticas, intereses de grupos de poder económico, parentesco y amiguismo.

Baldeón expresó su preocupación por la forma en que se ha estado designando a los miembros de este colegiado encargado de resolver en última instancia los asuntos que son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa del sector.

Indicó que durante los últimos veinte años no se realizaron concursos públicos de selección por oposición y méritos, como si ha ocurrido en el nombramiento de vocales de todos los tribunales administrativos del país. Entre ellos nombró a Sunarp (Tribunal Registral), OEFA (Tribunal de Fiscalización Ambiental), Osinergmin (Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas), ANA (Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas), Ministerio de Justicia (Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública), OSCE (Tribunal de Contrataciones del Estado) y OSIPTEL (Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios).

Anotó que la elección a dedo de los miembros del Consejo de Minería ha dado lugar a que este colegiado expida resoluciones muchas veces impredecibles, erráticas y sin mayor análisis de fondo en las distintas controversias administrativas sometidas a su jurisdicción.

El ex funcionario del INACC señaló que el Consejo de Minería debe crear predictibilidad con las resoluciones que expide y materializar sus contenidos con jurisprudencia de principios vinculantes y publicados en el diario oficial El Peruano. Consideró que esto ayudaría a los órganos unipersonales de grado inferior en la toma de decisiones sobre asuntos de su competencia.

Juan Francisco Baldeón refirió a La República que el límite de edad para los vocales y toda la administración pública es de 70 años, sin embargo un vocal del Consejo de Minería ya cumplió 72 años y sigue en funciones. También dijo que el cargo se ejerce por cinco años y uno de ellos ha sobrepasado este periodo.

“Este consejo no es democrático ni transparente. Sus resoluciones son erráticas y cambiantes. En un caso dice A y en otro similar dice B. Que ingresen personas capaces y que no respondan a ciertos intereses económicos. Por eso le he dicho a la ministra Vilca que este consejo cuestionado, para que tenga legitimidad debería ser por concurso público”, sostuvo Baldeón.