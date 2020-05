Desde este lunes 25 rige el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que extiende hasta el 30 de junio el estado de emergencia en el país debido a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). Esta norma también señala qué actividades ya se pueden realizar.

Sobre este punto, en su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios comentó que está bien que algunos negocios reanuden sus servicios, ya que de ese modo se reactiva la economía nacional.

“El viernes [22 de mayo], en un confuso mensaje, amplió la cuarentena hasta el 30 de junio, medida que implica la restricción de dos libertades fundamentales, de acuerdo a la Constitución”, expresó.

Sin embargo, de acuerdo a lo que señaló Palacios, estas restricciones deben respetar “las formas jurídicas”. Explicó que algunas de las medidas incluidas en la norma son específicas sobre su alcance.

Por ejemplo, el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM sí señala que se permite, previa autorización, la circulación de vehículos de transporte por temas laborales, sin embargo, respecto al uso particular no, y que ha sido un comunicado ministerial la que indicó qué procedimientos deben seguir los ciudadanos que deseen ir a determinados establecimientos comerciales con sus autos.

“No se puede legislar la vida cotidiana de las personas y luego generar estas contradicciones que no tienen sentido. [...] En una democracia hay una jerarquía de las normas: primero la Constitución, luego la ley, decretos supremos y resoluciones ministeriales. Los comunicados oficiales y las declaraciones de los ministros no forman parte de la pirámide de Kelsen. No nos son útiles en un estado de derecho. No tienen capacidad normativa", enfatizó.

