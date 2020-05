Ante el descontrol en Gamarra y la falta de cumplimiento de las normas ordenadas por el Gobierno para evitar más casos de contagios del coronavirus, Walter Martos, titular del Ministerio de Defensa (Mindef), aseguró que esta situación no volverá a darse.

El ministro anunció que este martes las Fuerzas Armadas vigilarán las inmediaciones del emporio comercial para supervisar el cumplimiento de las órdenes tras la reactivación económicas luego de más de 70 días de estado de emergencia nacional.

“Hemos tenido una reunión con el alcalde George Forsyth y vamos a recuperar el principio de autoridad en cualquier lugar, donde sea necesario y en cualquier momento. Con toda seguridad el día de mañana va a cambiar esta situación”, aseveró Martos en enlace con RPP.

Reiteró que no permitirá a población “irresponsable” que actúa en indisciplina al no cumplir con las normas del Estado. Aseguró que llevarán el orden en la zona, principalmente por las personas que sí se esfuerzan por permanecer en aislamiento social cuidando su salud de la pandemia.

“Mañana vamos a estar ahí porque tenemos que recuperar el principio de autoridad en favor de algunas personas que sí conscientemente están en su casa cumpliendo la cuarentena, respetando las normas. Y no vamos a permitir que haya gente irresponsable”, continuó.

Walter Martos: “Aprenderán a la fuerza”

Asimismo, el titular del Mindef aseguró que las fuerzas del orden continuarán trabajando incansablemente por supervisar el orden público para contener la propagación del coronavirus.

“Ellos van a tener que cansarse, nosotros no. Continuaremos hasta el final para ayudar a que la gente tome consciencia del problema, aprendiendo o haciéndolos que aprendan a la fuerza”, señaló el ministro sobre las personas que no cumplen las medidas.

Walter Martos agregó sentirse “un poco desconcertado” al ver las imágenes que grabó el alcalde George Forsyth sobre la aglomeración de las personas en el emporio de Gamarra este lunes.

“La verdad, un poco desconcertado porque como autoridad y sobre todo como peruanos esperamos que después de estos más de 70 días haya un proceso de aprendizaje pero al parecer mucha gente no ha llegado a internalizar la importancia de la distancia social”, resaltó.

Martos anuncia que trabajarán en un empadronamiento

Por otro lado, el general sostuvo que entiende a la población que sale a vender sus artículos por necesidad, por lo que trabajarán normativas que permitan que laboren, pero de manera adecuada.

“Entendemos la necesidad, comprendemos, hemos estado conversando con los alcaldes. Indudablemente que la gente que necesita va a salir a hacer comercio ambulatorio. Vamos a trabajar conjuntamente para empadronarlos y darles un espacio para que trabajen en la manera correcta y con el protocolo establecido, pero no en el desorden, no en la indisciplina, contribuyendo a que la gente se contagie. Eso no lo vamos a permitir, de ninguna manera”, enfatizó Walter Martos.

