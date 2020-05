El presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, Wrays Pérez, refirió que a raíz de la pandemia cerraron sus fronteras y así han logrado cero infectados en su población. Sin embargo, la empresa movilizó embarcaciones sin coordinar con ellos el traslado de trabajadores e insumos hacia su campamento, poniéndolos en peligro. Dijo que este hecho ha provocado la decisión de presentar una denuncia penal ante la fiscalía de San Lorenzo, en la provincia loretana de Datem del Marañón.

Geopark les comunicó en carta del 13 de mayo que no habían incurrido en ninguna falta y tampoco pusieron en riesgo de contagio a la población. En cuanto a la movilización de embarcaciones durante la cuarentena por el territorio wampís, la petrolera explicó que para el efecto coordinaron con instancias del gobierno nacional.

Pero, el dirigente sostuvo que la petrolera no trató con ellos el ingreso a sus tierras cuando todas las fronteras estaban cerradas.

“Lo vamos a denunciar por haber roto el protocolo de la cuarentena y no respetar el territorio wampis que habíamos cerrado para que no haya ningún contagio, teniendo en cuenta la situación de abandono que viven las comunidades indígenas en esta zona de frontera. Los puestos de salud están desabastecidos, no tenemos personal con suficiente conocimiento del virus. Por eso acordamos cerrar nuestro territorio y este trabajo ha hecho que hasta ahora no tengamos ningún infectado”, anotó.

Wrays Pérez agregó que el movimiento que está haciendo Geopark ha generado mucho temor en la población porque puede empezar el brote de la pandemia como ya ha ocurrido en las comunidades ashuar del Corrientes, adonde las autoridades ediles llevaron víveres pero también gente contagiada con el COVID-19.

Mencionó que en julio del año pasado la concesionaria tuvo que retirar su Estudio de Impacto Ambiental respecto al lote 64 porque no pudo levantar las observaciones que le hicieron al documento. Dijo que tampoco tiene licencia social de parte de la población wampís para operar.

