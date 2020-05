El alcalde de la Victoria, George Forsyth, contó que alrededor de 25 a 30 mil personas de su distrito se encuentran en situación de alta vulnerabilidad frente a la expansión de contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) por lo que las 6 mil canastas que recibe del Ejecutivo “no son suficientes”.

“Esta pandemia está recalcando errores más profundos que tiene el Estado. Debemos hacer un mea culpa y corregir diversas cosas que no ha venido haciendo el Estado. El único fin del Estado es darle calidad de vida a las personas y no lo está haciendo”, manifestó en un enlace con Sigrid.PE.

Por otro lado, Forsyth sostuvo que el problema de las bajas condiciones de salud donde venden los comerciantes de La Parada es de hace varios años y que el Gobierno debe plantear nuevas estrategias ya que son personas muy propensa a contraer la COVID-19.

“Sabemos que aún falta intervenir La Parada ya que aún no tenemos una zona donde reubicar a los comerciantes en espacios físicos. Necesitamos el apoyo de Lima Metropolitana y otros distritos para formalizarlos. Si intervenimos antes posiblemente solo vamos a pasar el problema a otra persona”, expresó el alcalde.

En efecto, George Forsyth consideró que la reapertura de las puertas del Mercado Mayorista de Frutas este lunes puede ser un ejemplo de los protocolos que se deben seguir frente a la enfermedad en otros mercados de la capital.

“Si algo sabemos es luchar contra el comercio informal. Lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Lo más importante es darle una solución al problema. Nunca una solución basta. Ellos quieren recuperar un espacio y lo que debemos hacer es darles la oportunidad de formalizar”, declaró.

Finalmente, Forsyth se refirió a la última encuesta publicada por Ipsos Perú, donde encabeza la lista de mejores candidatos a la presidencia del Perú el 2021 con un 23 %.

“La verdad no le he dado mucha consideración. Estoy concentrado en los problemas de la Victoria. Tengo que solucionar el tema de La Parada. Nadie me lo puede sacar de la cabeza. Si no la gente se va a seguir enfermando”, agregó.

