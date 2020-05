El Gobierno busca el voto de confianza del Congreso luego de una escalada de confrontación entre ambos poderes del Estado. Este jueves 28, al presentarse el primer ministro, Vicente Zeballos, con su gabinete, se definirá si este choque toma más vuelo.

Hasta ahora, solo la bancada de UPP ha anunciado que votará contra la confianza.

“La clave está en esperar la exposición y ahí veremos. La actitud es positiva, pero será la exposición la que determine”, comentó Otto Guibovich, vocero de Acción Popular.

“El país está en crisis, las políticas públicas no son eficaces, nuestros ciudadanos no se sienten protegidos y no podemos premiar la precariedad e improvisación de varios ministerios. Vamos a escuchar y decidir”, adujo Lenin Checco, vocero del Frente Amplio.

Analistas consultados consideran que, pese a los choques, habrá confianza. “Parece que cambiaron personas, pero no actitudes. Como antes, veremos congresistas altisonantes, incluso fuera de contexto, un espectáculo más que un debate. Lo peor sería un Ejecutivo altisonante. No veo riesgo de que no den la confianza, sino una votación quizá estrecha, advirtiendo que no hay cheque en blanco”, dice Arturo Maldonado, profesor de la PUCP.

“El Congreso difícilmente agudizará una confrontación negando la confianza. Eso no implica que el Ejecutivo pueda seguir actuando como si el Legislativo no existiera. El Gobierno no está en su mejor momento y necesita mostrar liderazgo. No lo logrará reeditando un clima de enfrentamiento”, anota Giovanna Peñaflor, de Imasen.

“No veo intención del Congreso de confrontar como el anterior. Tampoco existe mayoría absoluta como antes. El mejor escenario será que se dé la confianza con voto mayoritario y algunos votos en contra y abstenciones. Lo peor sería que se busque luego censurar a los ministros de Salud y Economía”, dice Anthony Medina, de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa).

