Gobierno en busca del respaldo del Congreso pese a los enfrentamientos

El Gobierno busca el voto de confianza del Congreso luego de una escalada de confrontación entre ambos poderes del Estado. Este jueves 28, al presentarse el primer ministro, Vicente Zeballos, con su gabinete, se definirá si este choque toma más vuelo.

La ley para retirar 25% de fondos de las AFP, la suspensión del cobro de peajes, el proyecto para autorizar taxis colectivos, la propuesta para deshacinar penales y la revisión de la paridad y la alternancia en la reforma política fueron las últimas disputas.

Hasta ahora, solo la bancada de Unión Por el Perú (UPP) ha anunciado que votará contra la confianza. Otras, con distintos tonos, dicen esperar lo que argumente Zeballos.

“Si decidimos ahora, no importaría que exponga. La clave está en esperar la exposición y ahí veremos. La actitud es positiva, pero será la exposición la que determine. Lamento que se adelante opinión, pero respeto”, adujo Otto Guibovich, vocero de Acción Popular.

“El país está en crisis, las políticas públicas no son eficaces, nuestros ciudadanos no se sienten protegidos y no podemos premiar la precariedad e improvisación de varios ministerios. Vamos a escuchar y decidir”, adujo Lenin Checco, vocero de Frente Amplio.

Analistas consultados consideran que, pese a los choques, se daría la confianza.

“Parece que cambiaron personas, pero no actitudes. Como antes, veremos congresistas altisonantes incluso fuera de contexto, un espectáculo más que un debate. Lo peor sería un Ejecutivo altisonante. No veo riesgo de que no den la confianza, sino una votación quizá estrecha advirtiendo que no hay cheque en blanco”, dice el politólogo Arturo Maldonado, profesor de la Universidad Católica (PUCP) y socio de Cincuenta Más Uno.

“Vizcarra tiene algo de responsabilidad. No auspicio una bancada propia. Esta hostilidad le pasará factura y no tendrá quien defienda su posición en el Congreso. Pudo haber usado el capital político que tuvo para tener algo de respaldo en el Congreso, pero prefirió un poco ceder ese terreno y las consecuencias ahora las vamos a vivir”, añade.

Ejecutivo y Legislativo tienen sus propias complicaciones como para seguir peleando.

“El Congreso difícilmente agudizará una confrontación negando la confianza. Eso no implica que el Ejecutivo pueda seguir actuando como si el Legislativo no existiera. El Gobierno no está en su mejor momento y necesita mostrar liderazgo, capacidad de convocatoria y eficiencia en ejecución. No lo hará reeditando climas de enfrentamiento, sería un gran error”, dice la consultora política Giovanna Peñaflor, presidenta de Imasen.

“El Parlamento no la tiene fácil. Tomar banderas en teoría populares afecta grupos de poder con otros intereses y pensar que dar unas leyes que sintonicen con demandas del pueblo los hace héroes es un error. Podemos esperar discursos cargados con un final previsible: confianza deslucida. Salir de eso dependerá de un gabinete que defina su tono, si se mostrará autocrítico o triunfalista, y qué prioridades señalará”, agrega.

Pese al actual pulseo político, este Parlamento aún está lejos del que lo precedió.

“No veo intención del Congreso de confrontar como el anterior. Tampoco existe mayoría absoluta como antes. El mejor escenario será el estándar: que se dé la confianza por mayoría y algunos votos en contra y abstenciones, principalmente de UPP. Lo peor sería que se busque luego censurar a los ministros de Salud y Economía”, dice el politólogo Anthony Medina, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) e investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos.

“No existen las condiciones para que haya una confrontación, menos durante la pandemia. En todo caso, los cuestionamientos más grandes vienen del lado del Legislativo, que critica al Ejecutivo por seguir insistiendo con políticas focalizadas que no tienen efectos y una posición muy ‘blanda’ con los bancos y AFP”, considera Medina.