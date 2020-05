Pleno resolverá elección de Ortiz de Zevallos en el TC

El Congreso apunta a discutir y votar este viernes la reconsideración de la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del extitular del Parlamento Pedro Olaechea, como magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo y el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga.

“Así es, primero se verá lo de Ortiz de Zevallos”, adelantó el legislador. En principio, trascendió que se iba a discutir ayer esta moción, pero el debate de los proyectos relacionados con la emergencia por Covid-19 lo pospuso para hoy.

La reconsideración decidirá si procede el nombramiento de Ortiz de Zevallos como integrante del TC o debe votarse de nuevo. Cabe precisar que este tema estaba pendiente de resolver desde fines de setiembre del año pasado, debido a que la Mesa Directiva del Legislativo, entonces dirigida por Olaechea, contabilizó mal el voto de la excongresista María Elena Foronda para favorecer a su primo.

Eso ocasionó que entonces las exparlamentarias Indira Huilca y Patricia Donayre presenten una moción contra dicha elección. Pero la Mesa Directiva no hizo caso. Previamente, con el apoyo de Fuerza Popular y sus aliados, el Legislativo también rechazó que el proceso se retome mediante concurso público, como lo había recomendado el Ejecutivo, a través de un proyecto de ley presentado, y por el que interpuso cuestión de confianza.

En vista de que el Parlamento prosiguió y rechazó la confianza, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

Ortiz de Zevallos, no obstante, insistió con que lo juramenten como magistrado. Sin embargo, en octubre del 2019, el Pleno del TC, por amplia mayoría, falló en contra, recalcando que el proceso de nombramiento aún no culminaba porque no se había votado la reconsideración.

Para ser aprobada, la moción necesita el apoyo de 66 parlamentarios. De ser así, el Pleno volverá a votar la elección del primo de Olaechea. El vocero alterno de Acción Popular aseguró que su bancada cumplirá con lo prometido en campaña: respaldar la reconsideración y anular la elección de Ortiz de Zevallos. En esa línea también votarán el Partido Morado, según Gino Costa, y el Frente Amplio, afirmó Rocío Silva Santisteban.

Por concurso de méritos

El constitucionalista Omar Cairo aclaró que, una vez resuelta esta disyuntiva, queda anulado el proceso de renovación de magistrados. “Corresponderá iniciar el trámite legislativo de la reforma del artículo 8 de la ley orgánica de renovación de jueces del TC”, explicó.

Cairo recordó que la iniciativa del Ejecutivo, que apunta a establecer un concurso público para los aspirantes al tribunal, fue presentada invocando el artículo 105 de la Constitución, por ende, merece prioridad en su debate.

Declaraciones

Gino Costa.Partido Morado

“Recuerde que el Tribunal Constitucional estableció que la elección de Ortiz de Zevallos no era válida porque aún no se había votado la reconsideración”.

Rocío Silva Santisteban. Frente Amplio

“Hay que ver cuál va a ser el modo de elegir a los miembros (del Tribunal Constitucional). Tiene que cambiar, esa es nuestra posición”.

Claves

Somos Perú y Frepap, a través de dos proyectos de ley, insisten con que una comisión especial de congresistas se encargue del proceso de renovación del Tribunal Constitucional.

En Acción Popular, mediante tres proyectos, recomiendan que participen la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

