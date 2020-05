Luis Valdez Farías: “El Ejecutivo quiere coactar la libertad de fiscalización del Congreso”

–¿Es recomendable recibir al Gabinete en medio de conflictos con el Ejecutivo?

– Por parte del Congreso no hay conflicto con el Ejecutivo ni con otra institución, hemos pedido el respeto a una institución autónoma como el Congreso, que tiene el deber, la misión y responsabilidad de aprobar algunas leyes para solucionar problemas de la sociedad.

–La ley de taxi colectivo genera diferencias.

– Esa ley merece un debate profundo que se podría hacer con el ministro de Transporte. Hay millones de peruanos que necesitan un transporte público de calidad masivo, que le es esquivo no solo a Lima sino en las regiones. Los del interior del país no pueden quedarse sin alternativa. Cuando el Estado promueva una inversión en el sector transporte que cubra las necesidades, esa norma quedará sin efecto.

–¿Esa ley responde a la inacción del Ejecutivo?

– Hay zonas periféricas donde no llega el transporte. Se debe conocer la realidad de zonas como Ucayali, Apurímac. Solo en Lima se requieren 11 Metropolitanos, el Gobierno tiene que priorizar la inversión en el transporte público. Se queja de las combis, pero no da solución.

–El Gobierno la observará y se habla de lobbies.

– Si es así (se observa) la norma volverá al Congreso y se dará un nuevo debate. Esta norma fue aprobada por 115 parlamentarios, es muy difícil que haya habido lobbies.

–Otro tema de controversia con el Ejecutivo es el del hacinamiento en los penales.

– Antes de la pandemia, la demanda más importante era la seguridad ciudadana. Recogiendo ese sentir de la población, no estamos de acuerdo con abrir los penales, pues afectará la tranquilidad de la ciudadanía. Ese sentir no le parece al Ejecutivo, pero tampoco nos pueden obligar a legislar conforme a los intereses del Gobierno. Nosotros actuamos en favor de la población. No es un tema de populismo. No se puede dejar libre a los delincuentes y exponer a la población. Se trata de una norma general tan abierta que podría haber salido cualquiera.

–Consideraron el tema de la seguridad pero no el de salubridad en la ley de taxi colectivo.

– La misma norma dice que las municipalidades son las competentes para establecer las condiciones, forma y oportunidad para permitir los taxis colectivos.

–¿De que forma se mantendría la distancia en un auto si es imposible físicamente?

– De repente no es la oportunidad. Si pronto aparece, quizá sea el momento en que puedan operar.

–O sea ¿mientras dure la emergencia sanitaria la norma no se debe aplicar?

– Eso dependerá de los alcaldes. Si consideran que afecta a la población, no aprobarán su ejecución.

–Ante los conflictos, Beatriz Merino está pidiendo la suspensión perfecta del Congreso.

– Quien lo ha pedido es una señora que ha sido presidente de las AFP, ha pedido de manera irresponsable ese tipo de medidas que no son constitucionales. No entiendo cómo una señora que ha sido defensora del Pueblo, parlamentaria y premier comete ese tipo de ligerezas.

–¿Se sienten atacados?

– Tiene que verse a dónde apunta el Gobierno. Me preocupa que a nivel internacional se diga que el Perú podría ser el país más afectado del mundo por el coronavirus, y el Gobierno tiene interés de desviar la atención para evitar la controversia por el mal manejo de la crisis del Covid-19.

–¿El Gobierno quiere desviar la atención?

– Lo más fácil es generar discordia. El Ejecutivo quiere coactar nuestra libertad de fiscalización. Pero nadie nos puede impedir debatir los temas de actualidad. Hemos visto corrupción en el Ministerio del Interior, en Salud y los municipios. Permítannos fiscalizar, preguntar, investigar, pues es parte de nuestra función.

–¿Cree que el Ejecutivo quiere evitar que cumplan con su labor de fiscalizar?

– Por supuesto, quieren deslegitimarnos con la población, diciendo que es una institución que no está alineada con los intereses prioritarios del país. Pretenden desviar la atención de las cosas prioritarias en el estado de emergencia que no se están haciendo. El confl icto lo hace el Ejecutivo con el Legislativo, pues le parece rentable.

