Jorge Barata recibió compensación de Odebrecht por 8,5 millones de dólares para ser delator premiado

El exsuperintendente de Odebrecht Latinvest Perú, Jorge Henrique Simões Barata habría recibido pagos compensatorios de la constructora brasileña hasta por 27,1 millones de reales, unos 8,5 millones de dólares a noviembre del 2016, para convertirse en delator premiado del Ministerio Público de Brasil.

Así aparece en una planilla de Odebrecht presentada por los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el Tribunal Federal de la Cuarta Región, para cuestionar la sentencia de 17 años de prisión que recibió Lula por el supuesto favorecimiento ilegal en la renovación de su departamento en Atibai, estado de Sao Paulo, Brasil.

Los abogados de Lula, Cristiano Zanin, Valeska Martins, Maria de Lourdes Lopes, Eliakin T.Y.P. dos Santos e Lyzie de Souza Andrade Perfi, sostienen que la planilla y otros documentos mostrarían que los testimonios, que sustentan la condena al expresidente de Brasil, fueron pagados.

Odebrecht contra Odebrecht

Estos documentos fueron presentados por la constructora en un litigio contra Marcelo Odebrecht para anular un contrato por 52 millones de reales. La compañía alega que suscribió ese contrato bajo amenaza, pues si no accedía a pagar ciertos beneficios a Marcelo Odebrecht, este no se acogería a la delación premiada y ponía en riesgo el acuerdo de leniencia suscrito con Estados Unidos, Brasil y Suiza.

“El acusado sabía que, para celebrar un acuerdo de clemencia que permitiera continuar con las actividades de la compañía, Odebrecht necesitaba que sus ex ejecutivos, involucrados en los hechos investigados por la operación “Lava Jato”, cooperaran con las autoridades. El señor Marcelo Odebrecht amenazó a la empresa (el contenido de estas amenazas se discutirá en detalle en un capítulo específico) y afirmó que, si no se le otorgaban ciertos beneficios patrimoniales, no celebraría un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Federal, en consecuencia, el acuerdo de clemencia de Odebrecht: fue colocado contra la pared y ante la necesidad de preservar su propia existencia, Odebrecht le pagó al Sr. Marcelo Odebrecht más de $ 143 millones de reales,que fueron utilizados por el acusado por su protección patrimonial ", precisa la demanda que la constructora presentó contra sus expresidente ejecutivo.

Entre los documentos que acompañaron la demanda se presentó una hoja de cálculo según la cual los antiguos ejecutivos y empleados de Odebrecht recibirían valores de la compañía por hasta nueve años, sin ningún tipo de prestación de servicios, después de firmar los acuerdos de delación, informó el portal “Consultor Jurídico”, que tuvo acceso al recurso judicial presentado por la defensa de Lula.

Ahora, esos documentos son utilizados por la defensa de Lula para cuestionar la veracidad de la declaración de los delatores premiados o colaboradores eficaces. Señala que todos estos acuerdos de beneficios demostrarían que los delatores fueron pagados para declarar contra Lula.

Los abogados del expresidente brasileño han pedido a la justicia brasileña que determine como fue organizado el proceso de delación premiada de los ejecutivos del grupo Odebrecht, cómo de definieron las remuneraciones de los ejecutivos, colaboradores y terceros que firmaron el acuerdo de delación y cuales fueron las condiciones impuestas a los ejecutivos para recibir la remuneración que aparece en la planilla, sin contraprestación de ningún servicio.

Además que, a fin de conocer la verdad, se defina por qué Odebrecht presentó a la justicia escritos firmados por Marcelo Odebrecht diciendo que sus declaraciones en el caso Petrobras-Palocci eran mentirosas y de qué forma las remuneraciones y beneficios pagados por el grupo impactaron en la espontaneidad y contenido de las declaraciones de los delatores premiados.

Los beneficios de Barata

En la planilla aparecen los nombre de Jorge Simoes Barata, Eleuberto Antonio Martorelli, Fernando Migliacio da Silva, Hilberto Mascarenhas da Silva Filho, José Americo Spinola, Luis Meneses Weyll, Luis da Rocha Soares, Luiz Antonio Mameri, Marco Antonio Vasconcelos, Ricardo Boleira convertidos en testigos o colaboradores eficaces en el Perú.

Planilla de pagos y beneficios a los ejecutivos de Odebrecht que se acogieron a la delación premiada.

En el caso de Jorge Barata se indica que durante 42 meses desde que se desligue del Grupo Odebrecht y firme el acuerdo de delación con la justicia brasileña recibirá 90 mil 434 reales (28,260 dolares) cada mes y le pagarían multas que le imponga la justicia o las autoridades administrativas por 6 millones 549 mil 844 reales.

Además, se consigna dos pagos, uno de 2 millones 784 mil dólares y otro 7 millones 916 mil 750 reales, a partir de noviembre del 2016. De esta última cifra ya se le habrían pagado 4 millones 916 mil reales y le adeudan un pago de 3 millones 750 reales. Todas estas cifras suman 27 millones 173 mil 622 reales, que al cambio del 2016 suponen unos 8,5 millones de dólares.

Detalle de los pagos que Odebrecht realizó a Jorge Barata por ser delator premiado.

Si los pagos se empezaron a realizar en noviembre del 2016, los 42 meses que señala la planilla, culminarían en mayo del 2020. La compañía también se comprometió a contratar seguros de vida y asistencia médica en las condiciones similares a las que tenían mientras trabajaban en la empresa. Además, de pagar todos los gastos de traslado desde sus oficinas regulares de trabajo hasta su instalación en Sao Paulo, entre otros beneficios.

En el Perú

Jorge Barata salió de Lima rumbo a Brasil en octubre del 2016 y un mes después los abogados de la constructora brasileña acudieron a la fiscalía y se acogieron a la colaboración eficaz en el Perú. Barata ha revelando pago de millonarias coimas al expresidente Alejandro Toledo, funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y presidentes regionales del Cusco, Jorge Acurio Tito y del Callao, Felix Moreno.

Además, de aportes de campaña presidencial, entre el 2004 y 2011, a las candidaturas de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Lourdes Flores y Pedro Pablo Kuzcynski y a la municipalidad de Lima, de Susana Villarán

Por su colaboración eficaz, Jorge Barata fue excluido de toda responsabilidad penal por sus actos ilícitos en el Perú, ha podido retirar todos sus ahorros e inversiones en el país. La constructora se benefició con el remanente de la venta de Chaglla por 524 millones de soles y pagará su reparación civil de 610 millones de soles en cuotas a 15 años. El primer pago de la reparación civil hecha por Odebrecht, por 80 millones de soles, incluye la reparación de Barata.

Marcelo y otros

La planilla indica que Marcelo Odebrecht mantendría su contrato de trabajo con la compañía con licencia remunerada por lo que recibiría 133, 291 reales cada mes, unos 41,600 dólares, durante 10 años. Además, 73 millones 399 mil 314 reales, monto que es objeto de la controversia judicial. Adicionalmente, se le realizará un pago de 29 millones 542 mil 257 reales, de los que ya recibió más de 20 millones y mantiene una deuda de 9 millones de reales.

Eleuberto Antonio Martorelli recibiría 64,498 reales por 36 meses, Fernando Migliaccio 61,239 reales por 36 meses a partir de julio del 2017, más 6 millones de reales para el pago de multas. Luis de Meneses Weyll recibiría 96,693 reales por 60 meses más 2,5 millones de reales para el pago de multas y Luis da Rocha Soares, recibe 59,237 reales por 80 meses. La empresa también se comprometió a pagar la asesoría legal que requirieran en el proceso de colaboración con las autoridades y asumir cualquier pago que resultara de las negociaciones.