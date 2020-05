Forsyth, Del Solar y Urresti son los preferidos para la presidencia el 2021

El alcalde de la Victoria, George Forsyth, el ex primer ministro, Salvador del Solar, y el actual congresista Daniel Urresti lideran las preferencias de los peruanos para la presidencia el próximo año.

Esto de acuerdo a una última encuesta publicada por Ipsos Perú para identificar quienes serían los mejores candidatos para las elecciones generales del 2021.

Es así que, según el estudio, George Forsyth encabeza la lista de mejores candidatos a la presidencia con un 23 %. Luego le sigue Salvador del Solar con 17 % (un punto menos que en abril) y en tercer lugar figura Daniel Urresti con un 11 %, quien tiene el mismo porcentaje que el mes pasado.

PUEDES VER Presidente Martín Vizcarra es respaldado por el 80 % de peruanos

Asimismo, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sostuvo que “la principal sorpresa es que, a menos de un año, no tenemos candidatos definidos” pues tanto Forsyth como Del Solar no dejaron claro si participaran o no en los siguientes comicios presidenciales.

“La imagen que han dado ambos es de personas transparentes. No tienen ninguna acusación de corrupción que es algo que afectó a los políticos más tradicionales. Además, son gente muy dinámica que resuelve problemas. Eso es lo que la gente esta buscando en estos días. Personas que no tienen mayor carga ideológica”, declaró el último miércoles en Canal N.

PUEDES VER Gobierno desmiente mensaje de WhatsApp sobre el fin del estado de emergencia

De igual manera, la preferencia con el congresista Daniel Urresti de Podemos Perú, para Alfredo Torres, se debe a que es un personaje político “con mucha energía” y que eso quedó demostrado en su participación en las elecciones municipales en Lima cuando quedó en segundo lugar.

“Es paradójico porque él (Daniel Urresti) es un antifujimorista que le está quitando votos a los fujimoristas. Ocupa ese espacio de líder autoritario que resuelve los problemas con mucha energía”, expresó el investigador.

Detrás de ellos se encuentran excandidatos como Keiko Fujimori, Verónika Mendoza, Alfredo Barnechea, César Acuña,

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.