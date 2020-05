Lourdes Flores: “El comportamiento del Congreso es decepcionante e irresponsable”

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, criticó el desempeño de los nuevos congresistas afirmando que tuvieron “un comportamiento muy decepcionante” pues, según dijo, todos los días presentan “proyectos populistas”.

“En lo que concierne al Congreso mi voz solo puede ser de crítica. Este Parlamento tenía que traer serenidad, reflexión y acompañar al país en esta crisis (del coronavirus), pero su comportamiento ha sido muy decepcionante”, declaró este jueves en Radio Nacional.

PUEDES VER Forsyth, Del Solar y Urresti son los preferidos para la presidencia el 2021

De igual manera, la excandidata presidencial ironizó diciendo que lo mejor hubiera sido que “el Congreso esté en suspensión perfecta de labores” debido a que solo se ha mostrado “más irresponsable”.

“No están ayudando en nada. Cada día vemos que un congresista lanza una norma populista para buscar fama. El Parlamento debe actuar con más responsabilidad ante esta situación”, expresó.

En otro momento, Lourdes Flores saludó la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, de asistir al pleno del Congreso el próximo jueves 28 de mayo con el fin de solicitar el voto de confianza.

“Estoy de acuerdo con que el primer ministro (Vicente Zeballos) acuda al Congreso y debería hacerlo para dos cosas: rendir cuentas en lo que se ha hecho en el periodo cuando no hubo Parlamento y también para ser investido. Estoy segura que eso se hará”, manifestó.

Por otra parte, en cuanto al desempeño del Gobierno para enfrentar el incremento de casos de la COVID-19, Flores Nano recomendó enfocar la seguridad y prevención en principales núcleos de contagio como los mercados, los buses de transporte público, los hospitales, entre otros,

“El Gobierno tiene la decisión más difícil porque hasta cierto punto se pretendió ejercer un control muy central que no se cumplió ya que hay zonas donde no se obedecieron las medidas de restricción. No sabemos si se hicieron pruebas suficientes en lugares adecuados”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.