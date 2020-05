Director de Formalización Minera: “Estoy vinculado con la minería en formalización y no con la minería ilegal”

Ante posturas que dudan de su imparcialidad porque hizo campaña electoral para llegar al Congreso 2020 en asientos mineros informales y artesanales, el funcionario respondió que desde el año 2001 tiene permanente contacto con la pequeña minería y la minería artesanal, quienes ahora tienen cifradas esperanzas en su gestión. Señaló que es un compromiso personal con los miles de mineros informales de todo el país y que solo hará cumplir la ley.

El 30 de abril pasado, el abogado José Farfán Estrada fue designado por segunda vez director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y pronto surgieron recuerdos de la campaña electoral que él desplegó en centros mineros informales y artesanales de Puno y todo el país para ocupar una curul en el Congreso 2020 por el partido Democracia Directa.

“Es la ley la que se tiene que cumplir. No encuentro cuál es el punto”, señaló al respecto. Y explicó que desde el año 2001 en que se dio la ley 27651, sobre promoción y formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal, tomó contacto y tiene permanente relación con los trabajadores de estas dos actividades extractivas.

“No solamente de la región Puno sino a nivel nacional, con los de La Libertad, de Arequipa, de Ancash. Por eso es que conozco al sector y eso también ha llevado a la decisión de retomar esta dirección”, anotó.

El funcionario reconoció que ese gran número de trabajadores casi lo lleva al Congreso de la República.

“Si, casi. Así es. Y tienen cifradas esperanzas en mi gestión, ese es un compromiso personal que tengo con miles y miles de mineros en proceso de formalización a nivel nacional desde el norte hasta el sur. No tengo nada que ocultar, nada que mentir, no tengo de qué avergonzarme porque mi trabajo es llevar a la formalización a miles de comunidades campesinas, asociaciones de mineros, cooperativas mineras”, sostuvo.

Luego consideró oportuno aclarar conceptos sobre minería informal y minería ilegal. Indicó que la primera es aquella que está en proceso de formalización como ocurre con Capaccorcco, en Puno, lugar que también visitó en su campaña proselitista. Y la segunda es la que se lleva a cabo en áreas no permitidas y en el cauce de los ríos.

“Nosotros hacemos uso de la denominación Minería en proceso de formalización tal como lo dice la norma, porque mucha gente confunde la minería ilegal, la minería informal. Elmer Cuba ha dicho que hay que eliminar la minería informal. Si él lo dice, qué no dirán los demás. Y si dicen que José Farfán está vinculado con la minería informal, para el grueso de la población esto es ilegal. Por eso, preferiría que se diga en proceso de formalización porque me halaga y me enaltece con toda la población minera del país”, indicó.

Enseguida agregó que el verbo rector de su dirección es formalizar, legalizar y convertir al minero en sujeto de crédito, que cumpla con sus impuestos y que no afecte el ambiente. Para eso tiene que promover instrumentos ambientales y técnicos. Una vez formalizados, serán monitoreados permanentemente para que el minero no retroceda a la informalidad.

“Para eso nos tienen que ayudar entidades importantes como los bancos y la Sunat, porque una multa o un incumplimiento tributario podría degenerar en una situación que el minero no va poder cubrir y eso lo incita a retornar a la informalidad”, estimó el director de Formalización Minera.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.