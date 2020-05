Ministro Martos: “El toque de queda seguramente continuará los domingos”

El titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos, sostuvo que es muy probable que la medida del ‘toque de queda’ para evitar los contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) continué los domingos con el fin de que esta enfermedad "no avance tan rápidamente”.

“Esta pandemia no va a parar hasta que se encuentre una vacuna, y por lo tanto no podemos volver a vivir nuestra vida como lo era antes. Por lo menos el toque de queda los días domingo seguramente continuarán porque tenemos que tener todas las medidas de seguridad para que el contagio no avance tan rápidamente”, declaró a la prensa.

Por otra parte, Martos confirmó que el Consejo de Ministros se reunirá este miércoles con el fin de evaluar la ampliación del estado de emergencia nacional luego del 24 de mayo debido al incremento de casos de la COVID-19 en los últimos días.

“Se debería prever que esta medida se deba de extender. Vamos a analizar si debe ser focalizada o de otro tipo. En las próximas horas se van a tener novedades al respecto”, expresó.

De igual manera, explicó que se viene estudiando la posibilidad de cerrar algunos distritos del país con el fin de evitar la propagación del virus.

80 mil mascarillas para la Policía

En otro momento, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien estaba acompañado de Walter Martos y otros funcionarios, dijo que su cartera adquirió 80 mil mascarillas para los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Hemos adquirido 80 mil mascarillas por parte del Ministerio del Interior. Las mismas que ya han sido repartidas. Ahora continuamos con Lima y Callao con el fin de que todo el personal policial esté con todos los elementos de bioseguridad para seguir cumpliendo con su función”, aseguró.

Del mismo modo, contó que también adquirieron nuevas pruebas de descarte del coronavirus por lo que ahora están transportándolas a diferentes regiones donde hay policías.

“Ayer estuvimos en Piura. Hemos estado en Loreto y Cerro de Pasco. No solo llevando el mensaje de aliento sino de los pertrechos que necesitan para enfrentar esta pandemia”, finalizó.